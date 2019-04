vor 5 Min.

Robert Glatzel: Der Mann, der gegen den FC Bayern drei Tore schoss

Vor sechs Jahren kickte Heidenheims Robert Glatzel noch in der Bezirksliga. Nach seinem Dreierpack im Pokal gegen den FC Bayern ist er auf dem Sprung in die Bundesliga.

2013 war Robert Glatzel am Tiefpunkt angekommen. Regionalligist SV Heimstetten hatte ihn nach nur vier Spieltagen in die zweite Mannschaft verbannt. Der Angreifer stand plötzlich in der Bezirksliga auf dem Platz.

Ein halbes Jahr zuvor hatte er noch beim TSV 1860 München in der Jugend gespielt, sogar mit den Profis trainiert, von einer Bundesliga-Karriere geträumt. Jetzt hießen die Gegner Ottobrunn, Kolbermoor oder Traunstein.

Glatzel-Gala in seiner Heimatstadt München

Knapp sechs Jahre ist das jetzt her. Glatzel ist mittlerweile 25 - und knipst in der Allianz Arena. Und das gleich dreimal. Im Pokal-Viertelfinale erzielte der Angreifer des FC Heidenheim am Mittwochabend einen Dreierpack, schrammte mit dem Zweitligisten nur hauchdünn an einer Sensation vorbei.

Für den FCH reichte es am Ende zwar nicht zum ganz großen Coup. Die Bayern gewannen mit 5:4. Für den gebürtigen Münchner Glatzel, der bei sechs verschiedenen Vereinen im Münchner Umland - aber nie für den FC Bayern - aktiv war, dürfte es aber ein unvergesslicher Auftritt gewesen sein. Nicht nur aufgrund seiner drei Tore.

"Es ist für mich etwas ganz Besonders, zuhause in München zu spielen. Ich war schon oft in Allianz Arena, habe als Jugendlicher viele Spiele von 1860 und auch vom FC Bayern angeschaut", hatte der Angreifer vor der Partie im Interview mit dem Merkur gesagt: "Immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, war ich im Stadion und habe davon geträumt, selbst einmal dort zu spielen." Für die Partie hatte Glatzel extra 30 Karten für Familie und Freunde geordert.

Robert Glatzel: Durchbruch in Heidenheim

Nach seiner Degradierung in die Untiefen des Amateur-Fußballs kämpfte sich Glatzel wieder zurück nach oben. Über die Stationen Wacker Burghausen (3. Liga/Bayernliga), TSV 1860 München (Regionalliga Bayern) und Kaiserslautern (2. Liga/Oberliga) schaffte er den Sprung in den Profi-Fußball.

2017 verpflichtete der FC Heidenheim den Sturm-Riesen (1,93 Meter). In seiner ersten Spielzeit beim FCH lief es für den Angreifer noch mäßig. Seine Ausbeute: 29 Spiele, 4 Tore. In dieser Saison ist der Knoten endgültig geplatzt: In 19 Spielen knipste Glatzel sensationelle zwölf Mal, ist der erfolgreichste Schütze des FCH.

In der Torschützenliste der 2. Bundesliga liegt er mit dieser Ausbeute auf Platz acht. Im Pokal kommen - inklusive seiner Dreierpack-Gala gegen den FC Bayern - noch vier weitere Treffer hinzu.

Bundesligisten heiß auf Tor-Held Robert Glatzel

Sein Traum, irgendwann in der Bundesliga zu kicken, ist für Glatzel jetzt zum Greifen nahe. Angeblich sollen der VfB Stuttgart und Werder Bremen schon vor der Partie heiß auf eine Verpflichtung des Stürmers (Vertrag bis 2020/Marktwert laut transfermarkt.de: zwei Million Euro) gewesen sein.

Nach seinem Mega-Auftritt in der Allianz Arena dürften noch weitere Interessenten hinzu gekommen sein. (tf)

