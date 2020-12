17:00 Uhr

SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 live im Free-TV oder Stream? Übertragung im DFB-Pokal heute am 22.12.20

SSV Ulm 1846 Fußball gegen FC Schalke 04 live im Free-TV und Stream: Wo läuft die Übertragung des DFB-Pokal Spiels heute? Hier finden Sie alles zur Übertragung im Fernsehen und im Online-Stream.

Heute, am 22.12.20, tritt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FC Schalke 04 im DFB-Pokal an. Hier erfahren Sie, wie die Übertragung im Fernsehen und Live-Stream abläuft. Wird sie auch gratis im Free-TV auf ARD, ZDF oder Sport 1 gezeigt? In unserer Übersicht finden Sie zudem weitere Infos zur anstehenden Partie.

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Schalke 04 heute live im TV und Stream: Fußball-Übertragung

SSV Ulm 1846 Fußball tauschte das Heimrecht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das Spiel wird demnach in der Spielstätte des FC Schalke 04, der Veltins-Arena, ausgetragen. Der Tausch soll die geringen Einnahmen des SSV Ulm aufgrund der Covid-19 Pandemie kompensieren.

Wann spielt der SSV Ulm 1846 Fußball - FC Schalke 04? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag : Dienstag, 22.12.20

: Dienstag, 22.12.20 Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV/ Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Online-Stream: SkyGo

Der SSV Ulm 1846 Fußball, der die Vereinsfarben schwarz und weiß trägt, spielt aktuell in der Regionalliga Süd. Die "Spatzen", wie die Mannschaft im Volksmund genannt wird, waren jedoch bereits in der 1. Bundesliga vertreten. Auch im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft in der Saison 1981/1982 sogar das Viertelfinale.

Der FC Schalke 04 stellt mit seinen über 80.000 Mitgliedern den zweitgrößten Sportverein Deutschlands dar. Der Verein konnte bereits einige Male den DFB-Pokal sein Eigen nennen: 1937, 1972, 2001 und 2002 ging Schalke 04 als Sieger aus dem Turnier. Zudem stand der Verein bereits sieben weitere Male im Finale des DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Ulm gegen Schalke heute im Free-TV und Gratis-Stream?

Einzelne Spiele des DFB-Pokals werden im Free-TV und Gratis-Stream übertragen - jedoch nicht das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC Schalke 04. Das Spiel wird lediglich von Sky ausgestrahlt und ist auch im Stream über SkyGo zu sehen.

Ab dem Achtel- und Viertelfinale im Februar und März werden die DFB-Pokal-Spiele häufiger im Free-TV zu sehen sein. In der zweiten Hauptrunde werden jedoch nur folgende zwei Spiele im Free-TV übertragen:

Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund am 22.12.20

gegen am 22.12.20 Holstein Kiel gegen Bayern München am 13.01.20

