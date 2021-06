Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Tschechien gegen England im TV oder Live-Stream

Bei der Fußball-EM 2021 spielt Tschechien gegen England. Hier in unserem Artikel nennen wir Ihnen alle Infos rund um die Partie.

Da sie im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wird die Fußball-Europameisterschaft in 2021 abgehalten. Zeitraum hierfür ist vom 11. Juni bis 11. Juli. In der Gruppenphase treffen Tschechien und England auf einander. Ausgetragen wird die Partie in der englischen Hauptstadt London.

Hier in unserem Artikel erfahren Sie unter anderem, wo Sie die Partie sehen können - ob im Free-TV in der ARD oder im ZDF, im Pay TV bei Magenta TV der Telekom, und ob es eine live-Übertragung zum Spiel gibt.

Tschechien - England live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Die Partie Tschechien - England wird einerseits live im Free-TV und Live-Stream in der ARD zu sehen sein, andererseits auch über Magenta TV der Telekom - also im Pay-TV - übertragen werden.

Wir haben hier einen Überblick über die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt:

Spiel: Tschechien - England , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 22. Juni 2021

22. Juni 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion , London

, Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream der ARD ; Telekom - Magenta TV

live im Free-TV und Gratis-Stream der ; - Magenta Gruppe: D

Tschechien - England live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 wird komplett im TV übertragen. Alle Spiele werden entweder in der ARD oder im ZDF im Live-TV oder Gratis-Stream gezeigt. Auch die Telekom übernimmt mit Magenta TV die Übertragung einiger Spiele - allerdings nur von zehn der Partien. Das Angebot ist allerdings im Pay-TV und damit auch kostenpflichtig.

Auch die Partie Tschechien - England wird von Magenta TV gezeigt, ist aber auch in der ARD live und im Online-Stream zu sehen.

Hier finden Sie die weiteren Informationen zur Übertragung von allen EM-Spielen: Fußball-EM 2021 live im TV und Stream: Live-Übertragung und TV-Termine.

Tschechien - England: Eckdaten zu den beiden Mannschaften der Fußball-EM 2021

Die tschechische Mannschaft:

Trainer: Jaroslav Šilhavý - Der ehemalige Fußballspieler ist seit 2018 Cheftrainer der tschechischen Fußball-Elf. Mit ganzen 465 Einsätzen zu seiner Fußball-Zeit ist er Rekordhalter der tschechoslowakischen und tschechischen Liga.

Kapitän: Vladimír Darida - Der 31-jährige spielt im Mittelfeld. Bei der letzten EM im Jahr 2016 wurde er als Stammspieler in die Nationalmannschaft aufgenommen. Ein Jahr später wurde er Tschechischer Fußballer des Jahres.

Trainer der tschechischen Nationalmannschaft: Jaroslav Silhavy. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die englische Mannschaft:

Trainer: Gareth Southgate - Der 51-jährige war - meist als Innenverteidiger - zu seiner Spieler-Zeit bei insgesamt 57 Länderspielen vertreten. Seit 2016 ist er Trainer der englischen Nationalmannschaft. Nachdem die Elf bei der Fußball-WM 2018 sich bis ins Halbfinale spielte, wurde er im Dezember 2018 zum britischen Trainer des Jahres ernannt.

- Der 51-jährige war - meist als Innenverteidiger - zu seiner Spieler-Zeit bei insgesamt 57 Länderspielen vertreten. Seit 2016 ist er Trainer der englischen Nationalmannschaft. Nachdem die Elf bei der 2018 sich bis ins Halbfinale spielte, wurde er im Dezember 2018 zum britischen Trainer des Jahres ernannt. Kapitän: Harry Kane - Der Stürmer ist seit der EM 2016 Teil der englischen National-Elf. Er war schon öfter britischer Fußballer des Jahres oder des Monats.

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

