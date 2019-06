vor 38 Min.

U21 EM 2019, TV-Zeitplan: Deutschland - Serbien live im TV & Stream sehen

Die U21 von Trainer Stefan Kuntz. U21 EM 2019: Deutschland live in TV & Stream - TV-Zeitplan - Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Bei der U21 EM 2019 siegte Deutschland gestern mit 3:1 gegen Dänemark. Hier der TV-Zeitplan der EM-Spiele von Deutschland live im TV, Free-TV und Stream.

Deutschlands U21 gewann gestern souverän ihren EM-Auftakt gegen Dänemark mit 3:1. In der 27. und 52. Minute traf Augsburgs Marco Richter in Udine. Luca Waldschmidts Konter machte in der 65. Minute alles klar.

U21 EM 2019: Deutschland live im TV, Fernsehen & Stream sehen inklusive TV-Zeitplan: Wir beantworten in diesem Artikel die Frage, wo Sie die U21 Europameisterschaft live sehen können: im Free-TV in der ARD, im ZDF oder auf Sport1 sowie im Gratis-Stream oder im Pay-TV bei Sky bzw. DAZN?

Am Donnerstag geht es im nächsten Gruppenspiel gegen Serbien weiter - um 21 Uhr geht es los. Die ARD überträgt bereits ab 20.15 Uhr.

Hier gibt es weitere spannende Infos zur U21-EM:

U21 EM 2019 live im TV & Stream: Der Zeitplan in Italien

Hier finden Sie den Zeitplan zur U21 EM 2019 mit allen Angaben zum übertragenden Sender:

Vorrunde

Sonntag, 16. Juni

Gruppe A: Polen - Belgien 3:2

Gruppe A: Italien - Spanien 3:1

Montag, 17. Juni

Gruppe B: Serbien - Österreich: 0:2

Gruppe B: Deutschland - Dänemark 3:1

Dienstag, 18. Juni

Gruppe C: Rumänien - Kroatien 4:1

Gruppe C: England - Frankreich (21.00 Uhr, Sport1)

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe A: Spanien - Belgien (18.30 Uhr, Sport1)

Gruppe A: Italien - Polen (21.00 Uhr, Sport1)

Donnerstag. 20. Juni

Gruppe B: Dänemark - Österreich (18.30 Uhr, Sport1)

Gruppe B: Deutschland - Serbien (21.00 Uhr, ARD)

Freitag, 21. Juni

Gruppe C: England - Rumänien (18.30 Uhr, Sport1)

Gruppe C: Frankreich - Kroatien (21.00 Uhr, Sport1)

Samstag, 22. Juni

Gruppe A: Belgien - Italien (21.00 Uhr, Sport1)

Gruppe A: Spanien - Polen (21.00 Uhr, Sport1)

Sonntag, 23. Juni

Gruppe B: Österreich - Deutschland (21.00 Uhr, ZDF)

Gruppe B: Dänemark - Serbien (21.00 Uhr, Sport1)

Montag, 24. Juni

Gruppe C: Kroatien - England (21.00 Uhr, Sport1)

Gruppe C: Frankreich - Rumänien (21.00 Uhr, Sport1)

Halbfinale

Donnerstag, 27. Juni

Halbfinale: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B/C oder Sieger Gruppe C

Halbfinale: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A oder Sieger Gruppe C

Sonntag, 30. Juni

Finale (20.45 Uhr)

U21 EM 2019: Deutschland live sehen im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream

Wer die Herren U21 EM live im TV, Fernsehen und Live-Stream sehen will, kann dies grundsätzlich im Free-TV auf Sport1. Zumindest die Spiele mit nichtdeutscher Beteiligung sind dort live zu sehen. Die U21-Spiele von Deutschland übertragen hingegen ARD oder ZDF live im TV, Fernsehen und Live-Stream bzw. Gratis-Stream. Somit ist alles im Free-TV zu sehen. Pay-TV Sender wie Sky oder DAZN zeigen keine U21 EM 2019.

