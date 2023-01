Klassenerhalt oder Abstieg? Die Panther müssen für beides planen

Plus Die Augsburger kämpfen um den Klassenerhalt. Doch die Verantwortlichen müssen sich auch mit einem möglichen Abstieg beschäftigen. Drei Teams drängen mit Macht nach oben.

Die Lage für die Panther in der Deutschen Eishockey Liga wird immer bedrohlicher. Der Rückstand auf den rettenden 13. Platz wächst immer weiter. Zehn Punkte fehlen den Augsburgern auf die Eisbären Berlin, die eine Partie mehr ausgetragen haben. Die jüngste 3:4-Niederlage nach Verlängerung in der Hauptstadt schmerzt noch immer. Andererseits beträgt der Vorsprung auf das Schlusslicht Bietigheim nur noch sechs Zähler.