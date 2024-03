Auslosung Champions League: Bayern gegen Arsenal, Dortmund gegen Atlético

Das Viertelfinale der Champions League steht fest. Welche Gegner die Auslosung dem FC Bayern und Borussia Dortmund bescherte - und wann gespielt wird.

Die besten acht Fußball-Mannschaften Europas stehen fest - gemeint ist natürlich das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale der UEFA Champions League. Wer gegen wen spielt, ergab die Auslosung in Nyon. Bei der Ziehung wurden aber nicht nur die Paarungen für das CL-Viertelfinale ermittelt, auch der weitere Turnierbaum und somit auch die möglichen Halbfinals und das Endspiel, das am 1. Juni 2024 im Wembley-stadion in London stehen nun fest: Der FC Bayern bekommt es mit Arsenal zu tun, Borussia Dortmund muss gegen Atlético Madrid ran. Leicht sind diese Lose nicht, aber es ist ja auch das Viertelfinale der Champions League.

Die Termine der Champions League sind hingegen schon vorher klar gewesen. Schon länger war klar, an welchen Datum gespielt wird: Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 9. und 10. April 2024 statt, die Rückspiele sind auf den 16. und 17. April 2024 terminiert. Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League steigt am 30. April und am 1. Mai, die Final-Teilnehmer werden bei den Halbfinal-Rückspielen am 7. und 8. Mai ermittelt. Das Finale dann eben am 1. Juni 2024 in London.

Auslosung Champions League: Das ist das Viertelfinale

Im Detail ergab die Auslosung folgende Begegnungen für das Viertelfinale der Champions League. Eine weitere Ziehung gibt es nicht mehr, weil der Turnierbaum nun auch schon fest steht. Demnach spielt der Sieger aus dem zweiten Viertelfinale - also der BVB oder Athlético - gegen den Sieger des vierten Viertelfinales, also PSG oder Barcelona. Bedeutet für den FC Bayern: Kommt die Mannschaft von Thomas Tuchel weiter, würde im Halbfinale der Sieger aus Real Madrid/Manchester City warten.

Viertelfinale 1: Arsenal London - FC Bayern München

- Viertelfinale 2: Atlético Madrid - Borussia Dortmund

- Viertelfinale 3: Real Madrid - Manchester City

- Viertelfinale 4: Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Wie die Spiele ausgehen, ist auch relevant für den Rest der Bundesliga. Denn wegen der Reform der Champions League in der kommenden Saison werden mehr Teams als bislang benötigt. Über die UEFA-Einjahreswertung werden zwei zusätzliche Plätze an die beiden besten Nationen vergeben, die die meisten Punkte in der Champions League, der Europa League und der Conference League geholt haben. Dort führt Italiens Liga bisher vor der Bundesliga, was bedeuten würde, dass sich in dieser Saison fünf deutsche Teams für die Champions League qualifizieren würden. Allerdings ist Englands Liga dicht dahinter.

Fünfter Startplatz in der Champions League: So funktioniert der Punktekoeffizient

Und nach dem Ausscheiden des SC Freiburg gegen West Ham United hat Deutschlands Bundesliga nur noch drei Teams im Rennen: den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. England hingehen hat noch fünf Vereine im Rennen: Der FC Arsenal und Manchester City starten in der Champions League, der FC Liverpool und West Ham United in der Europa League, Aston Villa schließlich ist noch in der Conference League vertreten.

Die Punktevergabe läuft wie folgt: Pro Team, das ins Viertelfinale einzieht, gibt es einen Punkt. Dasselbe gilt für jeden Halbfinal- und Finalteilnehmer, egal ob in der Champions League, der Europa League oder der Conference League. Die Gesamtzahl der Punkte, geteilt durch die Anzahl der nationalen Vereine, die an den Turnieren der UEFA teilnahmen, ergibt dann den entscheidenden Koeffizient.