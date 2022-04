Frust und Kampfansage nach Bayern-Aus: "Wir werden nicht in Tränen ausbrechen"

Der FC Bayern hat das Halbfinale der Champions League verpasst. Gegen den FC Villarreal gab es ein bitteres Aus. Die Stimmen zum Spiel.

Es war eine Überraschung und eine riesige Enttäuschung für den deutschen Rekordmeister: Der FC Bayern ist nach einem 1:1 gegen den FC Villarreal aus der Champions League ausgeschieden. Aus der Traum im Viertelfinale der Königsklasse, nachdem das Hinspiel in Spanien mit 0:1 verloren gegangen war.

Verständlich, dass der Frust nach der Partie in der Allianz Arena groß war. Das merkte man auch an den Aussagen der Münchner - es gab aber auch positive und hoffnungsvolle Reaktionen. Alle Stimmen von Amazon Prime zusammengetragen.

FC Bayern - FC Villarreal: Die Stimmen zum Spiel in der Champions League

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Das Hinspiel war der Schlüssel. Da haben wir das Duell verloren, nicht gut gespielt. Heute war eines unser besten Spiele der letzten Monate. Es ist natürlich so ein bisschen eine Gratwanderung am Ende. Wir gehen da drauf in der Drucksituation und machen den Raum leider auf. Den einen Angriff, da trifft er den Ball gar nicht richtig, sondern haut auf den Ball drauf – zu allem Überfluss. Sehr bitter. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zurollt. Bundesliga, Bielefeld. Wenn man verliert und ausscheidet, ist es so. Angst habe ich aber nicht. Es gibt Schlimmeres."

Thomas Müller: "Es ist extrem bitter, dass wir hier ein Gegentor kassieren trotz dieser Performance, Wir haben ein engagiertes und gutes Spiel gemacht, mit den Fans im Rücken gedrückt. Vielleicht müssen wir uns vorwerfen, nicht noch ein Tor gemacht zu haben. Aber ein Gegentor lag auf keinen Fall in der Luft, wir haben gut verteidigt. Dann haben sie vor Schluss eine Situation, am Ende wird das wieder seziert werden. Bei einem Gegentor sind immer Fehler passiert. Wenn man nur das Spiel von heute nimmt, müssen wir hier ganz klar verdient weiterkommen. Wenn man das Spiel in Villarreal hinzuzieht, müssen wir glücklich sein, nur 1:0 verloren zu haben. Das dieses Spiel hier und heute nur 1:1 ausgeht, hat der Spielverlauf nicht hergegeben. Es ist heute sehr schwierig."

Video: dpa

Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn: "Mehr Einsatz und Wille, als die Mannschaft gezeigt hat, geht kaum, vor allem auch nach dem 1:0. Es ist auch bewundernswert, wieviel Geduld die Mannschaft gehabt hat. Es ist immer enttäuschend, wenn man kurz vor Schluss noch ein Tor bekommt. Wenn wir uns heute vielleicht einen Vorwurf machen können, dann, dass wir die eine oder andere Torchance nicht genutzt haben und vielleicht die eine oder andere Torchance herausgearbeitet hätten. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es sollte eben nicht sein. Verloren haben wir das bestimmt nicht hier und heute. Wir sind im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden, deswegen werden wir aber nicht in Tränen ausbrechen. Wir haben nächstes Jahr wieder die Möglichkeit und werden wieder angreifen."

Lesen Sie dazu auch

Das sagt TV-Experte Mario Gomez zur Enttäuschung des FC Bayern

Mario Gomez: "Es gab in meiner Vorstellung die Option, dass Bayern ausscheidet, nicht. Nach diesem Spiel bin ich froh, kein Bayern-Spieler zu sein. Ein sehr, sehr bitterer Moment. Das wird viel bedeuten für diesen Verein in diesen Wochen, auch mit den ganzen Fragezeichen, die sie haben. Die müssen sich schon gehörig schütteln jetzt, damit sie wieder dahinkommen, wo sie eigentlich vor ein paar Wochen schon waren. Villarreal kann man nur ein Kompliment machen. Sie haben die ganze Zeit daran geglaubt, diese eine Chance zu bekommen. Am Ende war es dämlich verteidigt von den Bayern, bei dem Spielstand. Moreno ist jetzt auch nicht der schnellste Spieler des Planeten. Es war schon in der Entstehung nicht wirklich gut. Wenn man einen Gegenspieler wie Moreno hat, muss man den an der Mittellinie stellen und darf ihn nicht ins Laufen kommen lassen. Bayern hat alles versucht, sie sind im Moment einfach nicht in der Verfassung, so ein Spiel locker und leicht zu gewinnen. Da hat mein Optimismus heute nicht gereicht. Villarreal hat es mit seinen Möglichkeiten fantastisch gemacht und deswegen auch auf eine gewisse Weise verdient, in die nächste Runde einzuziehen."