AEV-Spielmacher Drew LeBlanc ist nicht zu stoppen

Plus Der US-Amerikaner spielt großartig auf und ist der beste Vorbereiter in der DEL. So steckt der US-Amerikaner die enorme Belastung weg und bereitet sich auf Ingolstadt vor.

Zusatzschichten ist Drew LeBlanc gewöhnt. Nachdem Coach Tray Tuomie seine Trainingseinheit beendet hat, schnappt sich der US-Amerikaner regelmäßig ein paar Pucks und lässt sich von seinem Teamkollegen Marco Sternheimer anspielen – Körpertäuschung und Schuss. Immer und immer wieder, mindestens 15 Wiederholungen. Auch nach der Schlusssirene des Sonntagspiels gegen die Adler Mannheim hängt der Stürmer der Augsburger Panther eine zusätzliche Einlage der entspannten Art ein. Zur Siegerparty nach dem 4:2-Erfolg gegen den deutschen Meister packt LeBlanc seine Tochter Sofina an der Hüfte und lässt sie zwischen seinen Beinschonern über das Eis fliegen. Beide grinsen und haben offensichtlich ihren Spaß.

Auch in den Minuten davor hat vieles so spielerisch leicht ausgesehen, was Sofinas Vater gezeigt hatte. Das 1:0 von Daniel Schmölz bereitete der Spielmacher in Überzahl mit einem präzisen Zuspiel vor, ebenso den Schlusspunkt zum 4:2 durch Patrick McNeil. Den Treffer zum 2:1 erzielte der US-Amerikaner selbst. Er ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Panther. 36 Torvorlagen stehen in seiner Statistik, obwohl er wegen einer Gehirnerschütterung und eines Trauerfalls in der Familie schon zehn Spiele verpasst hat. Das ist der Bestwert in der Deutschen Eishockey-Liga. Der Münchner Mark Voakes (33) und Wayne Simpson (32) aus Ingolstadt folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Nach dem Spiel pflegt LeBlanc sein wichtigstes Kapital - seinen Körper

Die Augsburger Scorerwertung führt der 30-Jährige mit 44 Punkten (8 Tore/36 Pässe) vor Adam Payerl (37/17/20) und Verteidiger Simon Sezemsky (32/15/17) an. Hinter den glänzenden Zahlen steckt harte Arbeit. Erst eineinhalb Stunden nach dem Match gegen Mannheim verlässt LeBlanc die Umkleide. „Ich muss erst mal herunterkommen, die meiste Ruhe habe ich in der Kabine“, erzählt der Profi mit der Rückennummer 19.

Nach der Ehrenrunde dehnt sich der Angreifer in die Kabine, kühlt die getroffenen Stellen am Körper mit Eis, damit keine größeren Verletzungen entstehen. „Anschließend setze ich mich für zehn Minuten aufs Fahrrad, um das Laktat aus den Muskeln zu bekommen, und dann geht es in die Eistonne.“ LeBlanc pflegt sein wichtigstes Kapital, seinen Körper.

Schließlich kommt der Angreifer mit im Schnitt 20.34 Minuten auf die längste Eiszeit aller AEV-Angreifer. Wenn die Statistik stimmt. In engen Spielen steht LeBlanc gefühlt ständig auf dem Eis. Nämlich in der ersten Überzahl-Formation mit Adam Payerl und Scott Kosmachuk, als Unterzahl-Duo mit Thomas J. Trevelyan oder in der AEV-Parade-Reihe mit seinen Flügelstürmern Jaroslav Hafenrichter und Kosmachuk. „Nach den Spielen bin ich so aufgedreht, dass ich nur schwer einschlafen kann“, erzählt LeBlanc, Seit der Länderspielpause absolvierten die Augsburger sechs Partien in elf Tagen. Nun gab Trainer Tuomie den Profis bis Mittwoch frei. LeBlancs Schwiegereltern sind zu Besuch, auch um das neueste Familienmitglied Sylvie in den Arm nehmen zu können. „Wir werden gemeinsam in die Stadt gehen, die Kinder genießen“, sagt LeBlanc, der vom Klub weiter umworben wird.

Augsburger Panther: Am Freitag folgt das Derby gegen Ingolstadt

In Sachen Vertragsverlängerung gibt es keinen neuen Stand. Der 30-Jährige, der sein viertes Jahr in Augsburg spielt, will sich auf das Saisonfinale konzentrieren und erst danach eine Entscheidung fällen. Am Freitag geht es nach Ingolstadt. Der ERCI (7.) steht vor dem AEV (10.) und zählt zu den möglichen Gegnern in der ersten Play-off-Runde. LeBlanc: „Wir schauen nicht nach hinten in der Tabelle, sondern nur nach vorne und versuchen Konkurrenten einzuholen.“

