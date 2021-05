Der Kapitän bleibt an Bord: Brady Lamb verlängert beim AEV

Brady Lamb wird in seine achte Saison bei den Augsburger Panthern gehen: Der 32-jährige Kanadier hat seinen Vertrag verlängert - und hat einen großen Wunsch.

Die Augsburger Panther haben bei einem Eckpfeiler ihres Kaders Vollzug vermeldet: Kapitän Brady Lamb wird auch in der kommenden Spielzeit für den AEV spielen. Der Vertrag mit dem Führungsspieler wurde für die kommende DEL-Saison verlängert.

Für Lamb, der sich das Augsburger Rathaus auf den imposanten Oberarm hat tätowieren lassen, ist Augsburg eine Herzensangelegenheit, wie er kürzlich unserer Redaktion sagte. Auf die Frage hin, ob er weiterhin ein Augsburger Panther bleibt, antwortete er: "Ich hoffe es, ich mag diese Stadt, abgesehen auch von dem Tattoo auf meinem Arm." Zudem äußerte er die Hoffnung, dass bald Vollzug gemeldet werden könnte. Nun steht fest: Lamb und die Augsburger Panther - diese Geschichte wird ein neues Kapitel erhalten.

Im Sommer erwartet Familie Lamb das zweite Kind

Lamb, der im Sommer mit seiner Frau Lizz das zweite Kind erwartet, trägt bereits seit 2014 das AEV-Trikot und sammelte in dieser Zeit 195 Scorerpunkte in 358 DEL-Spielen. Die Offensivqualitäten des schussgewaltigen und physisch starken Verteidigers waren einer der Trümpfe in der AEV-Saison 2018/19, als das Team bis ins DEL-Halbfinale kam und nur knapp an München scheiterte.

Lamb richtet seinen Blick nun nach vorne: "Nach vielen Jahren der Kontinuität steht uns nun ein kleiner Umbruch bevor. Ich möchte dem Team mit meiner Erfahrung helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der kommenden Saison wieder einen Platz in den Play-offs sichern." Lamb äußert zudem einen großen Wunsch: "Nichts wünsche ich mir dabei mehr, als dass uns unsere Fans dabei im Curt-Frenzel-Stadion wieder lautstark nach vorne peitschen. Der Support von den Rängen hat uns allen sehr gefehlt, deshalb hoffe ich auf mehr Normalität auf und abseits des Eises."

3 Bilder Das ist der AEV-Kader für die Saison 2021/22 Foto: Siegfried Kerpf

Der neue AEV-Coach Mark Pederson freut sich auf die Zusammenarbeit

Der neue Panthercoach Mark Pederson freut sich laut der Pressemitteilung des Klubs über die Entscheidung: "Brady Lamb ist seit vielen Jahren eine der prägenden Figuren des Clubs. Nicht ohne Grund trägt er das C auf der Brust. Er ist ein Allrounder, seit Jahren einer der besten und stabilsten Verteidiger der Liga, übernimmt Verantwortung und identifiziert sich seit vielen Jahren mit den Augsburger Panthern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Damit stehen bei den Augsburger Panthern bislang drei Spieler unter Vertrag: neben Lamb sind dies Spielmacher Drew LeBlanc und Verteidiger Niklas Länger. Bereits bekannt ist, dass Torwart David Kickert, Abwehrspieler Layne Viveiros (Leihe beendet), Simon Sezemsky (nach Iserlohn), Thomas Holzmann, Jaroslav Hafenrichter, Spencer Abbott, Danny Kristo und Alex Lambacher den Verein verlassen haben. Mit allen anderen Spielern befinde man sich laut der Panther-Führung noch in Verhandlungen.

