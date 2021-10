Augsburger Panther

17:57 Uhr

Die Corona-Lage in der DEL ist alles andere als entspannt

Nichts zu jubeln gab es am Sonntagabend für die Augsburger Panther. Gegner Iserlohn war wegen eines Corona-Falls nicht angereist.

Plus Während überall langsam Normalität einkehrt, herrscht in der Eishockey Liga fast schon Ausnahmezustand. Drei Teams sind in Quarantäne. Muss sich nun etwas ändern?

Von Andreas Kornes

Aufgeschreckt von den jüngsten Corona-Fällen will die Deutsche Eishockeyliga offenbar an den Maßnahmen gegen das Coronavirus schrauben. Mit München, Düsseldorf und jetzt auch Iserlohn sind momentan gleich drei Mannschaften aus dem Spielbetrieb genommen worden, weil es in ihren Reihen positive Tests gegeben hat. „Im Zuge der Vorkommnisse der vergangenen Woche sind wir gerade dabei, zu sprechen, ob wir noch einmal Anpassungen vornehmen müssen. Aber das ist noch nicht final entschieden“, sagte ein DEL-Sprecher auf Anfrage.

