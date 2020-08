vor 13 Min.

Der zweite Ex-Panther: Scott Kosmachuk wechselt nach Villach

Bei den Augsburger Panthern erhielt Scott Kosmachuk keinen neuen Vertrag. Der Kanadier wechselt nach Österreich und trifft auf einen anderen Ex-AEV-Spieler.

Von Florian Eisele

Die Punktequote von Scott Kosmachuk im Trikot der Augsburger Panther konnte sich durchaus sehen lassen: In 32 DEL-Spielen kam der Kanadier, der während der vergangenen Saison verpflichtet worden war, auf zehn Tore und 15 Vorlagen. Einen neuen Vertrag legte der AEV dem 26-Jährige dennoch nicht vor. Nun ist klar, wer der neue Verein des "high-energy-players", wie Kosmachuk sich selbst bezeichnet, ist: Der Stürmer wird in der kommenden Saison für den österreichischen Traditionsklub EC Villach auflaufen.

Dort trifft Kosmachuk auf einen anderen ehemaligen Augsburger: Sahir Gill. Auch der 28-jährige Kanadier lief in der vergangenen Spielzeit für die Augsburger Panther auf und unterschrieb vor kurzem in Villach, nachdem er von den Panthern kein neues Arbeitspapier vorgelegt bekommen hatte. Eine Überraschung war das angesichts der Statistik von Gill nun aber eher nicht: In der vergangenen Spielzeit kam der Center in 51 Spielen auf neun Tore und zehn Vorlagen.

Ex-AEV-Trainer Mike Stewart ist in Villach eine Vereinslegende

Nun treten beide Kanadier in der kommenden Saison für Villach an. Villach - da war doch was? Stimmt: Beim Traditionsklub in Kärnten ist Ex-AEV-Trainer Mike Stewart eine Vereinslegende: "Iron Mike" spielte neun Jahre für den Klub und wurde mit dem EC VSV als Spieler zweimal Meister, bevor ihn seine Trainerlaufbahn über Villach nach Bremerhaven und ab 2015 zu den Augsburger Panthern schickte. Beim AEV blieb Stewart bis 2019 und trat dann bei den Kölner Haien an, die ihm im Februar von seinen Aufgaben entbanden.

Als Spieler erlebte Stewart die große Zeit des EC VSV mit - seit geraumer Zeit bleibt der Verein aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. In der vergangenen Saison stand der sechsmalige österreichische Meister erstmals nach zwei Jahren wieder in den Play-offs, wo er sich Salzburg geschlagen geben musste. In Villach sieht man die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auch als Chance auf einen Neubeginn. Coronabedingt ist die Lage sehr unübersichtlich, die Klubs sind aber in der stärkeren Verhandlungsposition. Da alle sparen müssen und sich zurück halten, sind noch sehr viele (gute) Spieler auf dem Markt. Zusammen mit einigen Investoren soll in Villach eine neue Mannschaft aufgebaut werden, um an bessere Zeiten anzuknüpfen.

Ex-AEV-Spieler Kosmachuk wird als "Transferbombe" bezeichnet

Die beiden ehemaligen Augsburger Panther Kosmachuk und Gill sollen zwei der Säulen des neuen Teams sein. Vor allem auf Kosmachuk setzen die Kärntner große Stücke: Auf der Instagram-Seite des EC VSV wird die Verpflichtung des Kanadiers als "Transferbombe" und "Sensationstransfer" bezeichnet. VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald wird in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitiert: "Scott Kosmachuk ist ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, ihn nach Villach zu holen. Er ist ein echter Powerforward -schnell, aggressiv und hat einen hervorragenden Schuss. Er wird mit seinen technischen und läuferischen Fähigkeiten für zusätzliche Kreativität und vor allem für viel Torgefahr sorgen."

Mit Kosmachuk und Gill ist die Zukunft der nächsten beiden Ex-AEV-Spieler aus der Vorsaison geklärt. Unklar ist bislang noch, was mit dem Angreifer Matt Fraser passiert. Der Kanadier lief nach einer starken ersten Saison mit 21 Toren und 19 Vorlagen in der Folgespielzeit vor allem in der Champions Hockey League (CHL) zu großer Form auf und traf in den acht Spielen gegen internationale Top-Teams achtmal. In der DEL lag er etwas mit neun Treffern in 52 Spielen etwas hinter den Erwartungen zurück. Der Wechsel von Daniel Schmölz nach Nürnberg scheint hingegen fix zu sein, auch wenn noch nichts verkündet ist.

