Von Laporte bis Stewart: Das machen die Ex-Trainer der Augsburger Panther heute

Das Traineramt beim AEV dient vielen Coaches als Sprungbrett für "höhere" Aufgaben. Nicht alle hatten außerhalb der Fuggerstadt Erfolg. Wo Laporte, Bordeleau und Co. heute ihr Geld verdienen.

Von Tom Fritzmeier

Wenn die Kölner Haie rufen, ist es schwer zu widerstehen. Der Traditionsklub vom Rhein ist der wahrscheinlich klangvollste Name im deutschen Eishockey. Vielleicht noch wichtiger: Die Kölner haben ein prall gefülltes Portemonnaie. Es war also keine Überraschung, als Mike Stewart im Sommer 2019 die Augsburger Panther nach vier erfolgreichen Spielzeiten verließ und bei den Haien anheuerte.

Seit Montag ist klar: Stewarts Gastspiel im Haifisch-Becken Köln ist schon wieder vorbei. Nach 17 Niederlagen in Folge ist der 47-Jährige seinen Job los. Er wird von Uwe Krupp ersetzt, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Direkt nach der Entlassung in Köln wurde wild spekuliert, Stewart könnte zur kommenden Spielzeit nach Augsburg zurückkehren, den vor allem bei den Fans nicht unumstrittenen AEV-Coach Tray Tuomie ersetzen.

Mike Stewart stand ab der Saison 2015/16 bis 2019 beim AEV an der Bande. Bild: Roberto Pfeil, dpa

Stewart ist freilich nicht der erste Ex-Coach der Panther, der sein Glück bei einem "größeren" Klub versuchte - oder versuchen musste. Einige hatten dabei viel Erfolg, andere scheiterten. Ein Überblick:

Augsburger Panther: Das machen die Ex-Trainer des AEV heute

Greg Thomson (Dezember 2014 bis März 2015): Nach der Entlassung von Larry Mitchell übernahm Thomson, zuvor zweieinhalb Spielzeiten Co-Trainer beim AEV - das Kommando bei den Panthern. Am Ende der Spielzeit war aber schon wieder Schluss. Danach zog es den Deutsch-Kanadier nach Asien. In der Spielzeit 2015/16 fungierte er als Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft. Diesen Job behielt er auch in der folgenden Saison, arbeitete aber gleichzeitig wieder in Deutschland - als Co-Trainer bei den Kölner Haien. Dort steht er auch heute noch als Assistent an der Bande.

Greg Thomson war in der Saison 2014/15 einige Monate Cheftrainer der Augsburger Panther. Bild: Siegfried Kerpf

Larry Mitchell (Dezember 2007 bis November 2014): Knapp sieben Jahre prägte Mitchell den AEV, führte das Team in seiner Amtszeit als Trainer und Sportdirektor viermal in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Absoluter Höhepunkt der Ära Mitchell war der Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft im Jahr 2010. Ende November 2014 war dann aber überraschend Schluss. Nach einer Niederlagen-Serie wurde der Vertrag des heute 52-Jährigen aufgelöst.

Nur eine Woche später kehrte Mitchell aber schon wieder auf die große Eishockey-Bühne zurück: Der Deutsch-Kanadier unterschrieb einen Vertrag bei Liga-Konkurrent Straubing. Seit 2017 ist Mitchell nun wieder ein Panther - allerdings in Ingolstadt. Beim DEL-Klub in der Audi-Stadt fungiert er bis heute als Sportdirektor.

Larry Mitchell leitete von 2007 bis Dezember 2014 die Geschicke der Augsburger Panther. Bild: Ulrich Wagner

Paulin Bordeleau (November 2005 bis Dezember 2007): Nach zahlreichen Stationen in Nordamerika, zwei Jobs in der DEL sowie einem kurzen Intermezzo in Italien übernahm der ehemalige NHL-Star Paulin Bordeleau im November 2005 die Geschicke bei den Panthern. Nach zweieinhalb Spielzeiten war die Zeit des heute 67-Jährigen abgelaufen. Danach ging es für Bordeleau direkt weiter in die Schweiz, wo er Zweitligist Lausanne HC bis Saisonende coachte.

Seit 2011 steht Bordeleau beim Juniorenteam Collège Esther-Blondin Phénix. Am 21. Februar gab der Franko-Kanadier bekannt, dass er sein Amt nach neun Jahren niederlegen werde, um sich neuen Möglichkeiten zu öffnen. Am 26. Februar bestreitet er das letzte Heimspiel mit seinem Team.

Der Frank-Kanadier Paulin Bordeleau war von 2005 bis 2007 Trainer der Augsburger Panther. Bild: Ulrich Wagner

Benoit Laporte (2003 bis 2005): Nach Stationen in Frankreich (Spielertrainer), der Schweiz und Italien heuerte Laporte 2003 erstmals als Trainer in Deutschland an - bei den Augsburger Panther. Er blieb bis zum Ende der der Saison 2005. Danach zog der heute 59-Jährigen weiter, stand drei Jahre bei den Nürnberg Ice Tigers hinter der Bande und in der Saison 2008/09 war er für den ERC Ingolstadt tätig.

Nach eineinhalb Jahren in der Schweiz (HC Ammbri-Piotta/NLA) kehrte Laporte erneut nach Deutschland zurück und heuerte im Dezember 2011 bei den Hamburg Freezers an. Nach seiner Entlassung im September 2014 folgten Stationen in der Schweiz (SCL Tigers) und Ungarn (Féhérvar AV19). Seit dieser Spielzeit steht Laporte in der semi-professionellen Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) unter Vertrag. Er coacht das Team von Rivière-du-Loup (eine Kleinstadt im Südosten der kanadischen Provinz Quebec).

Benoit Laporte stand von 2003 bis 2005 an der Bande der Augsburger Panther. Bild: Malte Christians, dpa

