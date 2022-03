AEV verpflichtet Gregorc – Spiel gegen Schwenningen abgesagt

Die Augsburger Panther vergeben ihre letzte Ausländerlizenz an den Slowenen Blaz Gregorc aus Linz. Das sagt AEV-Coach Pelletier zur Neuverpflichtung.

Eines ist sicher: Die Augsburger Panther haben einen neuen Spieler verpflichtet. Blaz Gregorc kommt aus Österreich in die DEL. Wann der letzte Neuzugang und seine Teamkollegen allerdings wieder um Punkte kämpfen, ist dagegen noch offen. Nachdem die jüngsten drei Punktspiele der Panther wegen zahlreicher Corona-Fälle in der Mannschaft abgesagt werden mussten, sollte das Team am Mittwochabend bei den Schwenninger Wild Wings antreten. Am Dienstagvormittag standen jedoch nur sechs Feldspieler auf dem Eis. Am Nachmittag sagte die DEL-Ligenleitung die Partie ab. Der Klub kann nicht die DEL-Mindestanforderung von zehn Feldspielern plus einem Torhüter erfüllen.

Das nächste Panther-Spiel könnte am Freitag stattfinden

Der nächste mögliche Spieltermin ist am Freitag. Dann sollen die Adler Mannheim im Curt-Frenzel-Stadion gastieren. Dann könnten die Augsburger auch ihre jüngste Neuverpflichtung präsentieren. Kurz vor Transferschluss in der Deutschen Eishockey-Liga haben, wie schon etliche andere Konkurrenten, nun auch die Augsburger die letzte Gelegenheit genutzt, den eigenen Kader zu verstärken. Ab sofort hat der DEL-Klub den Slowenen Blaz Gregorc unter Vertrag genommen. Der Verteidiger kommt aus Österreich und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der AEV reagiert damit auch auf die fast permanente Personalnot in der Abwehr. Durch Verletzungen von Scott Valentine (Oberkörper) oder auch Wade Bergman (Fingerbruch) sowie mehreren Corona-Fällen konnten die Augsburger phasenweise nur noch mit vier gesunden Verteidigern antreten. Mit einer derart schmalen Besetzung siegten die Panther zuletzt mit 7:4 in Straubing. Doch auf Dauer kann die Überlastung nicht gut gehen. Zudem sind permanent strapazierte Spieler einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgesetzt. Mit Gregorc verstärkt ein erfahrener Profi die Hintermannschaft.

AEV-Neuzugang verfügt über große internationale Erfahrung

Der gebürtige Slowene aus Jesenice kam für Linz in der laufenden Saison in 48 Hauptrunden-Spielen zum Einsatz. Dabei stehen für den 190 cm großen und 95 kg schweren Linksschützen drei Tore und zwölf Assists zu Buche. Auch in der Saison 2020/21 war Gregorc in der österreichischen ICEHL aktiv. Dabei gewann der Verteidiger mit Klagenfurt die Meisterschaft. In den Play-offs glänzte Gregorc mit neun Scorerpunkten. Vor seiner Zeit in Österreich lief er sieben Spielzeiten für Pardubice, Hradec Kralove, Sparta Prag und Vitkovice in der Tschechischen Republik auf.

International verfügt der Panther-Neuzugang ebenfalls über große Erfahrung. Für sein Heimatland nahm Blaz Gregorc an den Olympischen Spielen 2014 und 2018 teil. Dazu kommen 27 Einsätze bei A-Weltmeisterschaften sowie weitere 25 Einsätze bei den Weltmeisterschaften der Division 1A.

Lesen Sie dazu auch

11 Bilder So lief das erste Training mit dem neuen AEV-Coach Serge Pelletier Foto: Ulrich Wagner

Feiert Gregorc am Freitag bereits sein Debüt für den AEV?

Panther-Coach Serge Pelletier, der sich noch in Corona-Isolation befindet, schätzt den neuen ImportSpieler so ein: „Speziell in unserer aktuellen Lage war es uns wichtig, unser Team personell nochmals zu verstärken. Mit Blaz Gregorc bekommen wir nun einen erfahrenen Defender, der noch am Wochenende in der ICEHL zum Einsatz gekommen ist und sich somit im Wettkampfrhythmus befindet.“ Der neu verpflichtete AEV-Trainer hofft, „dass alle möglichst schnell wieder gesund werden und zusammen mit Blaz den Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen können.“ Gregorc wird bei den Augsburger Panthern die Rückennummer 15 tragen. Vorbehaltlich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen und der erforderlichen Corona-Tests könnte er am kommenden Freitag erstmalig zum Einsatz kommen und helfen, dass die Panther schnell wieder spielfähig sind. Der 32-Jährige erhält die elfte und letzte Ausländer-Lizenz. Neun Importspieler dürfen eingesetzt werden. Ob die Augsburger für das Heimspiel am Freitag gegen Mannheim ein spielfähiges Team stellen können, soll sich spätestens bis Donnerstag entscheiden.