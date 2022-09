Augsburger Panther

AEV-Coach Russell nach 0:6 gegen München: "Große Lektion"

Plus Die Panther versuchen das 0:6-Debakel in München aufzuarbeiten. Am Sonntag wartet in einem Heimspiel der nächste harte Brocken auf das AEV-Team.

Von Milan Sako

Peter Russell hatte es schon vor dem Liga-Auftakt geahnt. "Die Saison wird eine Achterbahnfahrt", hatte der neue Trainer der Augsburger Panther vor seiner Premiere in der Deutschen Eishockey Liga vorhergesagt. Die ersten Spieltage geben dem Schotten Recht. Nach der konzentrierten Heim-Premiere mit dem 5:2 gegen Köln ging es zur Wiesn-Zeit in München wie in einer Achterbahn rasant bergab. Das 0:6 am Donnerstag gegen den EHC Red Bull München erinnert in der Entstehung an die blutleeren Auswärts-Auftritte in der vergangenen Saison unter dem glücklosen Cheftrainer Mark Pederson.

