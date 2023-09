Verletzungssorgen bei den Panthern: Sezemsky fällt längere Zeit aus

Verteidiger Simon Sezemsky hat sich beim Testspielsieg gegen Peiting verletzt und fällt wochenlang aus. Entwarnung gibt es bei zwei anderen Profis.

Der 11:2-Testspielsieg der Augsburger Panther gegen den EC Peiting hat für den DEL-Klub eine schmerzhafte Nachwirkung: Wie der Verein mitteilte, hat sich Verteidiger Simon Sezemsky gegen den Oberligisten am Oberkörper verletzt und wird knapp einen Monat ausfallen. Die Verletzung soll von den Physiotherapeuten der Panther konservativ behandelt werden, der 30-Jährige wird seinem Team aber "voraussichtlich drei bis vier Wochen nicht zur Verfügung" stehen, wie der AEV mitteilte. Damit findet das finale Testspiel der Panther gegen Schwenningen am Freitag ebenso ohne den ehemaligen Nationalspieler statt wie der DEL-Auftakt in eineinhalb Wochen bei den Grizzlys Wolfsburg.

Wie Sezemsky unterzogen sich gestern auch Jerome Flaake und Christian Hanke ausführlichen Untersuchungen in der Arthroklinik. Beide verpassten den Test in Peiting angeschlagen, nun konnten die Mannschaftsärzte allerdings Entwarnung geben. Die beiden Angreifer nehmen das Training in dieser Woche wieder auf, über ihre Einsätze am Wochenende wird dann kurzfristig entschieden. Kurzfristig entschieden wird auch über den Einsatz von Jordon Southorn. Der Verteidiger fehlte in Peiting krankheitsbedingt, befindet sich nun aber wieder auf dem Wege der Besserung. (AZ)

