Chris Bourque: Die Suche nach der Treffsicherheit

Plus Chris Bourque hat die hohen Erwartungen bisher nicht erfüllt. Er spricht über das Spiel des ERC Ingolstadt gegen Ex-Klub München und seinen Vater, der in Nordamerika eine Eishockey-Legende ist.

Chris Bourque ist im Sommer mit der Empfehlung von 91 Scorerpunkten (25 Tore/66 Assists) in 91 DEL-Spielen aus München nach Ingolstadt gekommen. Die Erwartungen waren riesig, erfüllen konnte sie der 35-jährige US-Amerikaner bisher jedoch nicht.