ERC Ingolstadt: Aubrys aufregende Premiere

Plus Der Kanadier hat in seinem ersten Heimspiel vor Zuschauern für den ERC Ingolstadt zwei Tore erzielt. Er beschreibt, wie ihn die Fans beflügeln und welche Stärken seine aktuelle Reihe hat.

Sein erstes Ziel in der neuen Saison hat Louis-Marc Aubry zweifellos erreicht. „Ich wollte unbedingt stark in die Saison starten“, sagt der Stürmer des ERC Ingolstadt.