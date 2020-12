21:15 Uhr

Ein ERC-Heimspiel unter strengen Auflagen: Wo ist die Glocke?

Plus Die Ränge sind leer, das Stadion kalt, Interviews schwierig. Und zum ersten Mal seit 31 Jahren wird es keine Live-Reportagen mehr von Hans Fischer aus der Saturn Arena geben. Einblicke in einen traurigen Saisonstart beim ERC Ingolstadt.

Von Fabian Huber

Wenn Johannes Langer, Stadionsprecher des ERC Ingolstadt, sich vor Heimspielen auf seine Einführungsrunde machte, dann durfte ein Ritual nie fehlen. „Wo ist die Glocke?“, rief Langer immer in den Fanblock. Zuverlässig bimmelte eine Kuhglocke zurück. Die Fans waren bereit. Gleich kamen die Panther. Jetzt grüßt Langer Journalisten, Fotografen und Statistiker.

Vergangener Sonntag, noch eine Stunde bis zum ersten Ingolstädter Bully der neuen DEL-Saison. Der ERC trifft auf Schwenningen. Wie so Vieles aktuell beginnt der Tag eines Eishockeyreporters mit Kreuzchen und Stammdaten. Ohne den ausgefüllten Corona-Fragebogen kommt niemand in die Saturn Arena. Ein niedergeschlagener Hans Fischer hantiert seine Mikrofonstange durch die Einlasskontrolle. Sechs Tage zuvor ist der Radiolegende von seinem Sender Radio IN mitgeteilt worden: Es wird keine Live-Übertragungen mehr von ihm geben. Zum ersten Mal seit 31 Jahren. „Offiziell wegen Kurzarbeit und mangelnder Sponsoren, aber ich bin mir da nicht so sicher“, stammelt Fischer durch seine FFP2-Maske.

Es ist alles anders in diesem Jahr. Keine Fans, kein Fischer, keine Glocke. Ein Eishockeyabend zum Abgewöhnen. Aufwärmen in einer leeren Arena. Über die Ränge sind Fan- und Sponsorenbanner gespannt. Während die beiden Teams voller Vorfreude johlend und pfeifend aufs Eis gleiten, hat sich. Gästetrainer Niklas Sundblad den besten Sitz in der obersten Tribünenreihe ausgesucht, um seine Mannschaft beim Warm-up zu beobachten.

Die neuen Plätze der Neuburger Rundschau, zwischen Block G und F, würden an der Abendkasse etwas weniger Kosten. An den vier Mundlöchern in den Ecken der Halle wurden Tische aufgestellt. Immer zwei Journalisten sitzen mit Abstand nebeneinander. Die Sicht ist nicht zu vergleichen mit dem Panoramablick der Pressekanzel unterhalb des Hallendachs, der jetzt aus Platzmangel für die beiden Videoanalysten der Klubs reserviert ist.

ERC Ingolstadt: Maskenpflicht im Kabinentrakt

An einem normalen Spieltag hätte man mit den Kollegen jetzt noch die Aufstellung diskutiert, bei Sauerbraten und Knödeln, im Catering-Bereich hinter Block G, den es jetzt nicht mehr gibt. Stattdessen kaut man uneuphorisch auf seiner Salamisemmel dem Einlauf der Spieler entgegen. Die Halle ist nun abgedunkelt, die beiden Eismaschinen surren über die Eisfläche. Gut 100 Leute befinden sich im Stadion, die beiden Teams rausgerechnet.

In der Pantherkabine wird ERC-Trainer Doug Shedden seine Ansprache unterdessen mit Mund-Nasenschutz halten. „Im Kabinentrakt herrscht absolute Maskenpflicht“, erklärt Nicholas Rausch, Direktor Sales und Ticketing und beim DEL-Klub verantwortlich für das Hygienekonzept. „Ansonsten ist eigentlich fast alles wie immer“, berichtet Stürmer Tim Wohlgemuth. „Klar, die Maske ist nervig. Aber es ist ja nur kurz. Andere haben sie 15 Stunden am Tag auf.“ Noch wenige Minuten. Wegen der fehlenden Zuschauer ist es kälter als sonst, acht Grad im Schnitt. Zu rockigen Gitarrengriffen, aber nicht durch den traditionellen Pantherkopf, kommt der ERC eingelaufen. Man versucht erst gar nicht, den vielleicht elektrisierendsten Moment eines Eishockeyspiels, das Feuer, die Stimmung, den Nervenkitzel, zu imitieren. „So ein Einlauf hat schon was. Alle stehen im Gang. Man hört die Fans, ist etwas nervös. Das war dieses Mal komplett anders“, sagt Wohlgemuth.

ERC Ingolstadt: Profis werden dreimal wöchentlich getestet

Noch vor dem Training am Morgen haben sich alle ERC-Profis einem Rachenabstrich unterzogen. Mindestens dreimal wöchentlich werden sie getestet, so sieht es die Liga vor. Colton Jobke kommt immer als Erster, Ben Marshall als Letzter. Zumindest so viel war aus dem ansonsten hermetisch abgeriegelten Kabinentrakt zu erfahren.

„Time to play the game!“, dröhnt es aus den Lautsprechern. Ab sofort hört man nur noch Englisch in der Saturn Arena. Go! Go! Go! Oder: Wheel!, das Kommando zu einer Aufbauvariante, bei der der Verteidiger um das eigene Tor herumfährt. Oder die sicher nicht nett gemeinten F-Worte, die die Schwenninger Bank Jobke nach einem Kniecheck hinterherschickt. Es ist der einzige Vorteil von Geisterspielen. Weil tausende Kehlen jetzt nicht mehr ihrem ERC huldigen, hört man, wie Spieler miteinander kommunizieren, was sie sich schimpfen, wie sie sich anfeuern, wann sie sich freuen.

Drittelpausenzigarette. Man schiebt sich jetzt nicht mehr durch den Dunst von Bratwurst, Bier und Eishockeyfans nach draußen, sondern geht durch leere Gänge, vorbei am abgesperrten Fanshop und einsamen Ordnern, die die Eingänge bewachen, immer diszipliniert innerhalb der gelben Zone, die für Journalisten, Fotografen und Statistiker reserviert ist. Fünf solcher Zonen gibt es: für die Mitarbeiter beider Vereine auf der Haupttribüne, für die Heimmannschaft, für Schiedsrichter und Gästeteam, sowie für Sanitäter und Eismeister auf der Eisebene.

ERC Ingolstadt: Strikte Choreografie für die Reporter

Zurück zum Spiel: Ingolstadt dominiert, Schwenningen trifft. Kurz bricht eine kleine Rangelei aus. Die Handschuhe bleiben an, Ligaregel wegen erhöhter Infektionsgefahr. Als Frederik Storm wenige Minuten vor Schluss den 1:2-Anschlusstreffer erzielt und die Tormusik ertönt: keine schwenkenden Schals, keine überkochende Stimmung. Als Resonanzraum taugen Ränge mit Sportdirektor Larry Mitchell oder Geschäftsführer Claus Liedy, Kategorie stoische Zuschauer, nur bedingt.

Will man mit den Akteuren über die erste Saisonniederlage sprechen, ist das gar nicht mehr so einfach. Vor Corona ging man nach der Schlusssirene als Journalist Richtung Kabinentrakt, ließ sich die gewünschten Ansprechpartner herausholen, quatschte locker, hörte Emotionen aus der Kabine, Dinge vielleicht auch, die dann nicht in der Zeitung stehen sollten – und war nicht traurig darüber, wenn man die offizielle Pressekonferenz verpasste, weil im Anschluss ohnehin eine lockere Gesprächsrunde mit Coach Shedden stattfand.

Jetzt endet der Reporterabend mit einer strikten Choreografie: Erst die PK, Sitzpflicht auf Stühlen mit Mindestabstand, kein Plausch mehr mit Shedden. Dann – im selben Raum unter dem Gästeblock – maximal ein Spielerwunsch, der schon zur zweiten Drittelpause geäußert werden muss. Der Kollege der NR, der an diesem Abend für den Spielbericht zuständig ist, rückt David Elsner etwas zu nahe und vernachlässigt die abgeklebten Bereiche, in die sich Spieler und Interviewer stellen sollen. Panisch schreitet der Pressesprecher ein: „Benni, wofür meinst du sind die Kästchen da?“

„Klar, die Fans fehlen. Es ist beschissen“, sagt Wohlgemuth, um noch hinterherzuschieben: „Aber aushaltbar.“ Immerhin: Er spielt jetzt wieder um eine Meisterschaft – wenn auch unter gewöhnungsbedürftigen Umständen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen