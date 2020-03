Andreas Luthe überzeugt im Tor des FC Augsburg – andere weniger

Plus Mit dem 32-Jährigen wirkt der Defensivverbund des FC Augsburg stabiler und hält den Angriffen des FC Bayern München beim 0:2 weitestgehend stand. Die Einzelkritik.

Der FC Augsburg verliert gegen den FC Bayern – doch einige Spieler können trotzdem überzeugen. Die Spielernoten:

Andreas Luthe: Die Überraschung in der Startformation des FC Augsburg: Nicht Koubek hütete das Tor, sondern zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Luthe. Strahlte jene Ruhe aus, die mit seiner Person in Verbindung gebracht wird. Erlebte zunächst einen erstaunlich ereignisarmen Nachmittag, was sich aber änderte. Bei beiden Gegentreffern chancenlos, davor und danach mit glänzenden Reflexen. Note 2,0

Raphael Framberger: Das Wechsel-Dich auf der rechten Abwehrseite ging in die nächste Runde, diesmal versuchte sich Framberger. Zeigte keinerlei Respekt vor großen Namen, warf sich mit Inbrunst in jeden Zweikampf, kam vor dem 0:1 aber einen Schritt zu spät und leistete sich in der Folge manchen Fehler. Note 4,0

Thomas Müller trifft zum 1:0 gegen den FCA um Torwart Andreas Luthe. Bild: Matthias Balk, dpa

Jeffrey Gouweleeuw: Wenn ein Lewandowski in der gegnerischen Mannschaft fehlt, verbessert sich ganz allgemein die Ausgangslage für Innenverteidiger. Entschied das niederländische Duell gegen Bayerns Ersatz-Lewandowski Zirkzee für sich und rettete kurz vor der Pause grätschend. Note 2,0

Tin Jedvaj: In den Planungen des Trainers Schmidt findet der Leihspieler aus Leverkusen stets Berücksichtigung. In München zeigte er, dass er als Stabilisator dienen kann. Leistete sich keinerlei Schwächen und sorgte mit dafür, dass lange ein Mangel an Bayern-Tormöglichkeiten herrschte. Note 3,0

Iago: Dem Brasilianer mit den storchengleichen Beinen traute Augsburgs Trainer zu, das Tempo eines Gnabry mitzugehen. Und in der Tat, Iago behauptete sich in der ersten Hälfte gegen das Münchner Offensivangebot und empfahl sich für weitere Einsätze vom Anpfiff weg. Note 3,0

Kapitän Baier wieder im Zentrum

Daniel Baier: Nach abgesessener Gelbsperre lief der Routinier im Zentrum auf. Spielte dort gefühlt schon, als es nur schwarze Fußballschuhe gab. Trägt selbst inzwischen knallgelbes Schuhwerk. Verschob, stopfte Löcher und wehrte sich erfolgreich gegen die Müllers, Gnabrys und Coutinhos. Seinem Passspiel fehlt indes Präzision. Note 3,5

Rani Khedira: Am defensiven Mittelfeldspieler hält FCA-Coach Schmidt fortdauernd fest. Ihm kommt es zupass, wenn er seinem Kerngeschäft nachgehen kann: Zugriff bekommen, Zweikämpfe führen und Bälle gewinnen. In München gelang ihm der Arbeitsnachweis. Note 3,0

Marco Richter: Wurde einst in der Jugend des FC Bayern ausgebildet, fand aber erst beim FCA die passende Einstellung eines professionellen Kickers. Wusste vor dem Spiel, dass Angriffsmomente selten sein würden, weil Linksverteidiger Davies seine Rolle offensiv interpretiert. Hatte einen schweren Stand und hätte mit einem Katastrophenpass beinahe einen Treffer verschuldet. Note 4,0

Eduard Löwen: Gegen Mönchengladbach stand der bullige Mittelfeldspieler erstmals in der Startelf und erzielte prompt einen Treffer. Gegen den FC Bayern hatte er die Chance zur Führung, brachte aber keine Wucht hinter den Ball. Danach bemüht, aber weiterhin ohne Fortune in seinen Aktionen. Note 4,5

Philipp Max: In der defensiveren Taktikvariante bildet Max auf der linken Seite mit Iago ein Duo. Trat in den ersten Minuten vorwiegend als Standardausführer in Aktion, hatte darüber hinaus kaum Gelegenheit, sich in der Vorwärtsbewegung einzuschalten. Mit Ausnahme eines Schusses, der das Bayern-Tor weit verfehlte. Note 4,0

Ein Oberbayer im Trikot des FC Augsburg

Florian Niederlechner: Der Stürmer verkörperte beide Seiten dieses bayerischen Derbys: Ein Oberbayer im Trikot der Schwaben. Wirkte ungemein motiviert und sorgte in der ersten halben Stunde für reichlich Unruhe in Bayerns Defensive. Lief unermüdlich Gegenspieler an und hätte sich beinahe mit dem Ausgleich belohnt. Scheiterte aber an Bayerns Torhüter Manuel Neuer. Note 3,0

Florian Niederlechner wirkte ungemein motiviert und sorgte in der ersten halben Stunde für reichlich Unruhe in Bayerns Defensive. Bild: Matthias Balk, dpa

Ruben Vargas: (67. Minute für Max) Der Schweizer hat seinen Stammplatz fürs Erste verloren und verfolgte das Spiel zunächst auf der Ersatzbank. Lief kurz nach seiner Einwechslung Richtung Bayern-Tor, ehe ihn der Mut verließ. Hätte selbst abschließen sollen, so verpuffte der Angriff.

Alfred Finnbogason: (74. für Löwen) Prinzipiell kein Freund des Ersatzspieler-Daseins, derzeit muss sich der Isländer allerdings mit der Rolle des Einwechselspielers begnügen. Im Hinspiel hatte er spät selbst zum Ausgleich getroffen, selbiges gelang ihm diesmal nicht – auch wenn er nach einem Eckball kurz davor stand.

Felix Udoukhai: (80. für Jedvaj) Der ehemalige 1860-Spieler erhielt in den letzten Minuten an alter Wirkungsstätte ein paar Einsatzminuten.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

