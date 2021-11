FC Augsburg

FCA-Manager Stefan Reuter mit Coronavirus infiziert

Plus Stefan Reuter, Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg, hat seit Sonntag leichte Symptome. Da sein PCR-Test positiv ausfiel, befindet er sich nun in Quarantäne. Was das für die Mannschaft bedeutet.

Von Robert Götz

Als Stefan Reuter am Sonntag die ersten Symptome bekam, schrillten beim FC Augsburg alle Alarmglocken. Sofort unterzog sich der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg einem Schnell- und einen PCR-Test. Letzterer brachte am Mittwoch die Gewissheit, dass sich Reuter trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus angesteckt hat. Mit leichten Symptomen ist der 55-Jährige seit dem in häuslicher Quarantäne. Er befindet sich aber laut eigener Aussage schon auf dem Weg der Besserung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

