Kommt noch ein Neuzugang? So startet der FCA in die Vorbereitung

Plus Am Donnerstag ist Trainingsauftakt beim Bundesligisten. Einige Spieler werden fehlen, dafür gibt Trainer Markus Weinzierl Nachwuchsakteuren eine Chance.

Viele Spieler des FC Augsburg haben die vergangenen Wochen genossen. Florian Niederlechner war auf Mallorca, Marco Richter in Griechenland, wie ihre Beiträge im sozialen Netzwerk Instagram zeigen. Rafal Gikiewicz hat sich gedanklich sehr intensiv mit der Europameisterschaft beschäftigt, der Torwart war Experte im polnischen Fernsehen. Seit Anfang dieser Woche aber sind die meisten Akteure zurück in Augsburg.