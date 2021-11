Pedersen trifft: FC Bayern kann dänischen Wikinger nicht stoppen

Plus Mads Pedersen erzielt beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern mit seinem Führungstreffer sein allererstes Bundesligator. Der 25-Jährige ist der Gewinner in dieser Saison.

Da hatten die Macher des FCA-Stadionkuriers wirklich ein glückliches Händchen. Strahlte doch den Zuschauern vor dem Spiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern München am Freitagabend Mads Pedersen vom Cover des Spieltagsmagazin an. Der Däne stand aber nicht nur dort im Mittelpunkt, sondern auch beim 2:1 (2:1)-Sensationssieg des FCA über den Tabellenführer.