FC Augsburg zeigt in Bielefeld eine gnadenlose Effektivität

ERGEBNIS IN ORDNUNG - FUSSBALLERISCHE HORROR STORY GEHT WEITER!!!



Ich als FCA ULTRA DER über 20 Jahre nun Dauerkarten Fan ist, bin wirklich froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.



Ich erwähne nun Positives wie negatives:



- Moralische Leistung alles am Schluss zu geben

- Zweikampfbereitschaft

- Verbesserung gegenüber Schalke Spiel ( Ist aber auch kein Kunstwerk)

-Kämpferische Leistung



Negativ:



-Offensiv wieder eine Grottenschlecht Einfallslose Leistung

- 1 Torschuss in der zweiten Hälfte ( das war das Tor!!!!)

-Passspiel ist wiederholt 3 Liga Niveau!!!

-Allgemeine Konzept und Strukturlosigkeit leider immer noch vorhanden

-Eine Reaktion dass man Bielefeld als Aufsteiger mal an die Wand spielt war nicht zu sehen....

-Strobl ist doch kein Mann für die 10 !!! Keine Dynamik , zu schlechte Technik, Antrittsgeschwindigkeit fehlt...



Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Sieg Wiederrum glücklich ( Bielefeld hatte in der zweite Hälfte wieder deutlich mehr Zug auf unser Tor). Warum schafft es der Trainer nicht eine klare Struktur, Konzept in unser Offensivspiel zu bringen.



Es fehlt Offensiv an allem gefühlt jeder zweite Pass geht zum Gegner. Es ist im Mittelfeld keiner da, der mal durch Agilität , Dynamik und Tempo ( Außer Gruezo) andere Spieler mitnehmen kann und ein Spiel eröffnen kann. Leider!!!



Ich bin wirklich froh über die 3 Punkte und der FCA auch !! Hat man an dem enthusiastischen Jubel kurz vor dem Ende gesehen.



Alles in allem Not gegen Elend und spielerisch ein Offenbarungseid des FCA s. Trotzdem bin ich froh und wirklich erleichtert endlich wieder mal gewonnen zu haben. Ich hoffe der Trainer hat gegen Frankfurt noch einen Geistesblitz... Aber das hoffe ich ja vor jedem Spiel .....



O Ton Reporter: Die Fans beider Mannschaften werden dieses Spiel nicht mehr unter dem Weihnachtsbaum glückselig in Erinnerung behalten.



In diesem Sinne Glückwunsch FCA für die glücklichen 3 Punkte.







