FC Augsburg

06:18 Uhr

FCA sieht sich wegen der Geisterspiele in der Liga benachteiligt

Plus In der Partie zwischen dem FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth waren keine Zuschauer im Stadion erlaubt. Das sagt FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter zu weiteren „Geisterspielen“ im neuen Jahr.

Von Johannes Graf

Während in anderen Bundesländern weiterhin Bundesliga-Spiele mit Fans in den Stadien ausgetragen werden dürfen, hat die Bayerische Staatsregierung Anfang Dezember die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft. Seit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (2:3) spielt der FC Augsburg in seiner Arena ohne Anhang. Auch die Partie in Fürth wurde entsprechend als sogenanntes „Geisterspiel“ ausgetragen. FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter zeigt kein Verständnis dafür, dass in Bayern noch härtere Regelungen getroffen wurden als in anderen Bundesländern. Dort dürfen die Ränge teils mit bis zu 15.000 Fans gefüllt sein. „Wir haben mit unseren Hygienekonzepten bewiesen, dass wir eine Vorbildfunktion erfüllt haben“, sagte Reuter nach dem 0:0.

