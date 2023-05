Klassenerhalt wieder in Gefahr: FCA verliert in Bochum

In Bochum zeigt der FC Augsburg über weite Strecken eine enttäuschende Leistung und verliert 2:3. Nun schauen die Augsburger darauf, was der VfB Stuttgart am Sonntag gegen Leverkusen macht.

Ein Sieg des FC Augsburg war Voraussetzung, damit der Klub vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schaffte. Doch davon waren die Augsburger in der Partie bei VfL Bochum weit entfernt. Sie wirkten im engen, lauten Ruhrstadion teils mit der Situation überfordert und unterlagen 2:3 (1:1). Zwar unterlagen Hoffenheim und Schalke, Stuttgart kann aber mit einem Erfolg gegen Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) die Lage des FCA nochmals verschärfen. Der Klassenerhalt in der Bundesliga ist jedenfalls vor den beiden letzten Spielen gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) und Borussia Mönchengladbach wieder in Gefahr.

Maaßen hatte auf die Ausfälle von Arne Engels (gelbgesperrt) und Ruben Vargas (Sprunggelenkverletzung) mit erwartbaren Lückenfüllern reagiert. Niklas Dorsch kehrte in die Startformation zurück, sein bislang letzten Spiel vom Anpfiff weg hatte der Mittelfeldspieler Anfang März gegen Bremen bestritten. Hoffnungen verknüpften die Augsburger mit Mergim Berisha. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Union Berlin bildete er mit Ermedin Demirovic und Dion Beljo ein nominell durchsetzungsfähiges und torgefährliches Angriffstrio.

Erst die letzten Minuten vor der Halbzeit wurden wieder lebendiger

Gefordert waren die Augsburger aber sofort in der Defensive, lange Bälle und Kopfballduelle prägten die ersten Minuten. Und waren Ausgangspunkt der frühen Führung für die Bochumer. Kapitän Anthony Losilla köpfte unbedrängt, Takuma Asano setzte sich in der Luft gegen Felix Uduokhai durch und Philipp Hofmann legte ab auf Christopher Antwi-Adjei. Dieser ließ Maximilian Bauer ins Leere laufen und jagte die Kugel über den in die Knie gehenden Torwart Tomas Koubek hinweg hoch ins Netz (2.). Fortan lärmte die blau-weiße Masse auf den Rängen noch lauter, schlechter hätte der Start für Augsburg kaum verlaufen können.

Maaßen stand mit den Händen in den Hosentaschen am Spielfeldrand und musste mit ansehen, wie sein Mannschaft versuchte, in die Partie zu finden. Einen Freistoß in bester Position, direkt vor der Strafraumkante, schlenzte Berisha in die Bochumer Mauer (5.), Demirovic köpfte den Ball nach einer Ecke übers Tor (7.). Danach aber ergaben sich für die Gastgeber die Chancen nachzulegen. Asano fehlten nach seinem Konter Kraft und Konzentration, so konnte Koubek den ungenauen Schuss mit dem Fuß parieren (8.). Den Schuss von Dominique Heintz parierte Koubek mit einem Hecht (13.), ein Kopfball von Hofmann flog übers Gebälk (28.).

Eine Einzelaktion brachte den FCA zurück ins Geschäft. Beljo bewies zunächst Durchsetzungsfähigkeit im Zweikampf, dann ein feines Füßchen. Sein Zuspiel nutzte Arne Maier zum bis dato überraschenden Ausgleich. Mit seinem fünften Saisontreffer stellte er auf 1:1 (29.). Dieser Treffer zeigte Wirkung. Einerseits entzog er den Bochumern Selbstvertrauen, andererseits gab er den Augsburgern Sicherheit. Nach einem langen Ball von FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verhinderte nur das Bein von Saidy Janko, dass Demirovic zur Führung traf (40.). Erst in den Minuten vor der Pause kehrte Leben in Bochums Spieler und Fans zurück - und prompt musste Koubek wieder klären (44.). Weil Schalke 04 0:2 zurücklag, fehlte dem FCA zur Pause ein Tor zum vorzeitigen Klassenerhalt.

Ballverlust mit Folgen bei Rexbecaj, dann Eigentor von Gouweleuw

Mit Wiederanpfiff erhöhrten die Bochumer den Druck; einen ähnlichen Fehlstart wie in Hälfte eins verhinderte Koubek, als er gegen Heintz reaktionsschnell auf der Torlinie klärte (49.). Der FCA sah sich zusehends in die Defensive gedrängt, ungemütlich wurde es nicht nur ob des zwischenzeitlichen Regens. Ein Doppelschlag der Bochumer ließ Augsburger Klassenerhalt-Träume platzen. Rexhbecaj leistete sich einen folgenschweren Ballverlust, den Antwi-Adjei zu einer scharfen Hereingabe nutzte. Letztlich fälschte Gouweleuw den Ball zum 1:2 ins eigene Tor (59.). Dem nicht genug, folgte der dritte Treffer, der das Stadion endgültig in ein Tollhaus verwandelte. Erneut war ein Augsburger als Letzter am Ball, Rexhbecaj lenkte den Schuss von Losilla ins kurze Eck zum 1:3 (62.).

Während sich die Bochumer an ihrem Spiel und den Gesängen auf der Tribüne berauschten, kamen die Augsburger mit dem Zwei-Tore-Schock nicht zurecht. Sie fanden keine Mittel, um sich Torchancen zu erarbeiten. Bis der eingewechselte Kelvin Yeboah auf Hereingabe von Demirovic die Partie nochmals spannend machte und das 2:3 erzielte (85.).

Mehr gelang dem FCA aber nicht mehr. Bochum hatte sich als jene "Hölle" erwiesen, von der Augsburgs Trainer Maaßen zuvor gewarnt hatte.

Bochum Riemann - Janko, Ordets, Maovic, Heintz (89. Schlotterbeck)- Losilla, Stafylidis (36. Stöger), Förster (89. Lampropoulos), Asanao (76. Zoller), Antwi-Adjei (76. Holtmann) - Hofmann

Augsburg Koubek - Bauer (68. Gumny), Gouweleeuw, Uduokhai - Maier (78. Yeboah), Dorsch, Rexhbecaj (83. Veiga), Pedersen - Berisha (68. Cardona), Demirovic - Beljo

Tore 1:0 Antwi-Adjei, 1:1 Maier (29.), 2:1 Gouweleeuw (59./ET), 3:1 Losilla (62.) Schiedsrichter Ittrich (Hamburg) Zuschauer 24.453