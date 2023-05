Mit Berisha und Dorsch – so spielt der FCA in Bochum

Mit einem Sieg und Hilfe der Konkurrenz könnte der FC Augsburg den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen. Diese Startelf tritt gegen VfL Bochum an.

Beim VfL Bochum unternimmt der FC Augsburg einen weiteren Anlauf, erstmals in der Rückrunde der laufenden Bundesligasaison auswärts zu gewinnen. Ging der FCA seit der Winterpause als Sieger vom Platz, ereignete sich dies stets in der eigenen Arena. Die Ausgangslage vor der Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) könnte für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen besser, sie könnte aber auch schlechter sein.

Sechs Punkte beträgt drei Spieltage vor Saisonende der Vorsprung auf den Relegations- beziehungsweise ersten Abstiegsplatz. Gewinnt der FCA, kann er den Klassenerhalt erreichen. Gänzlich ohne Zutun anderer Klubs wird er es aber nicht schaffen: Der FC Schalke 04 muss beim FC Bayern München verlieren (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) oder der VfB Stuttgart darf nicht gegen Bayer Leverkusen siegen (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Der Fokus von FCA-Trainer Maaßen liegt einzig auf dem Auftritt seiner eigenen Mannschaft, wie er im Vorfeld betonte: "Am Wochenende zählt es. Und da müssen wir zeigen, dass wir der Situation gewachsen sind. Wir müssen das annehmen."

Dass der 39-Jährige seine Startformation umbaut, kommt wenig überraschend. Arne Engels hatte gegen Union Berlin seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist zum Zuschauen gezwungen. Nicht nur gegen Bochum, sondern auch in den finalen Partien gegen die Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach fehlen wird Ruben Vargas. Für den Schweizer ist die Spielzeit wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk vorzeitig beendet.

FCA-Trainer Enrico Maaßen reagiert auf die Ausfälle von Arne Engels und Ruben Vargas

Maaßen reagiert auf diese Ausfälle, indem er Niklas Dorsch im defensiven Mittelfeld aufbietet. Der 25-Jährige hatte letztmals Anfang März gegen Werder Bremen in der Anfangsformation gestanden. Weitere Neuerung ist Mergim Berisha. Der Neu-Nationalspieler war wochenlang ausgefallen, hatte gegen Union aber überraschend sein Comeback gegeben. Berisha, der am Donnerstag 25 Jahre alt geworden ist, hat bislang neun Saisontreffer erzielt. Im Verbund mit Ermedin Demirovic (8 Tore) und Dion Beljo (3) soll er in Bochum für Torgefahr sorgen. Keine Wechsel nimmt Maaßen auf anderen Positionen vor. Er setzt erneut auf eine Dreierabwehrkette, die sich bei Ballbesitz zu einer Fünferformation ergänzt. Arne Maier spielt auf der rechten, Mads Pedersen auf der linken Außenbahn. Seine Rückkehr an alter Wirkunsstätte feiert der ehemalige Bochumer Elvis Rexhbecaj.

So spielt der FC Augsburg:

Lesen Sie dazu auch

Koubek - Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Maier, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen - Berisha, Demirovic - Beljo