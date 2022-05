FC Augsburg

vor 32 Min.

So reagiert Trainer Weinzierl auf die Klatsche in Leipzig

Plus Schon vor dem Anpfiff erreicht der FCA den Klassenerhalt. Was die Mannschaft danach zeigt, interessiert den Trainer weit weniger als Sport-Geschäftsführer Reuter. Dieser spricht vor dem letzten Heimspiel Klartext.

Von Johannes Graf

Für die Pressekonferenz nach dem Spiel hatte sich Trainer Markus Weinzierl einen Plan zurechtgelegt. Möglichst wenig wollte er über dieses 0:4 bei RB Leipzig und das letztlich klägliche Auftreten seiner Mannschaft sprechen. Stattdessen richtete er ganz bewusst und ohne Umschweife den Fokus auf das übergeordnete Ziel: auf den Klassenerhalt, den der FC Augsburg Minuten vor Anpfiff der eigenen Partie durch das 2:2 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart erreicht hatte. Weinzierl beglückwünschte also seine Mannschaft. Und indirekt lobte er dadurch auch sich selbst. Er sei froh, dass man in der Liga bleibe. "Das ist für uns eine riesige Erleichterung und keine Selbstverständlichkeit, es am 33. Spieltag klarzumachen", betonte Weinzierl.

