Tattoos, Geldstrafen, Prügeleien und Ärger mit der Justiz: Die Akte Caiuby

Der Brasilianer Caiuby war beim FC Augsburg Leistungsträger – und zugleich einer der größten Skandalprofis der Bundesliga. Wie er vom Star zum Ausgestoßenen wurde.

Eigentlich könnte Caiuby Francisco da Silva, kurz Caiuby, immer noch ein Bundesligaspieler sein. Mitte Juli wird der Brasilianer zwar 35 Jahre alt, viele Profis schaffen es aber auch in diesem Alter noch, auf höchstem Niveau mitzuhalten. Die Realität sieht aber so aus, dass Caiuby seit seinem Aus beim FC Augsburg im Oktober 2019 bestenfalls noch eine Nebenrolle im Fußballgeschäft spielt. Nach dem geräuschvollen Ende seines Vertrags beim Bundesligisten war er zuerst fast eineinhalb Jahre ohne Vertrag. Es folgten ein halbes Jahr beim FC Ingolstadt sowie ein Gastspiel beim griechischen Klub AO Kavala, mit dem er aus der zweiten Liga abstieg. Für den Regionalligisten Türkgücü München, der ihn im Sommer 2022 vorstellte, bestritt er kein einziges Spiel, weil eine Arbeitsgenehmigung nicht vorlag. Die Geschichte von Caiuby – das ist die Geschichte eines Publikumslieblings und Leistungsträgers, der infolge von Disziplinlosigkeiten innerhalb eines Jahres vom Star zum Ausgestoßenen wurde.

Einen derart rapiden Absturz hat lange kein Bundesligaspieler mehr hingelegt. Dass Caiuby gerne feiert, nicht jede Regel einhält und auch mal Ärger mit Ordnungshütern aller Art hat, war sowohl bei seinem Ex-Verein FC Ingolstadt, für den er zwischen 2011 und 2014 auflief, als auch beim FC Augsburg bekannt. Lange Zeit drückte man bei den Klubs ein bis zwei Augen zu – bis es nicht mehr ging. Richtig los mit dem Ärger ging alles beim Trainingsstart des FCA im Sommer 2018: Der Brasilianer hatte seinen Urlaub eigenmächtig verlängert. Der Ärger darüber hatte das Trainingslager des Bundesligisten überschattet. Trainer, Manager und Mitspieler zeigten sich genervt vom Verhalten Caiubys. Erst nach zehn Tagen tauchte er wieder auf. Der Verein begnadigte ihn nach einer saftigen Geldstrafe ein weiteres Mal.