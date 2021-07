Corona-Einbußen: FC Bayern verliert 150 Millionen Euro Umsatz

Die Corona-Krise trifft auch den FC Bayern München hart. Laut Präsident Herbert Hainer gab es wegen der Pandemie 150 Millionen Euro weniger Einnahmen.

Seit dem 1. Juli ist nicht alles, aber doch vieles neu beim FC Bayern: Oliver Kahn ist neuer Vorstandsvorsitzender der FC Bayern AG, Julian Nagelsmann ist neuer Trainer des Rekordmeisters. Was aber bleibt, ist die Belastung durch die Corona-Pandemie. Wie Präsident Herbert Hainer auf einer Pressekonferenz anlässlich des Arbeitsstarts von Oliver Kahn sagte, verzeichnet der Club 150 Millionen Euro weniger Umsatz, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Anfang März 2021, also exakt ein Jahr nach dem letzten Spiel in der Münchner Arena gegen den FC Augsburg, lag die Prognose von Hainer noch bei 100 Millionen Euro - weil mit Ausnahme des letzten Spieltags der vergangenen Saison aber keine Zuschauer bei Bayern-Heimspielen erlaubt waren, zeigte die Kurve noch weiter nach unten. "Wir gehen von einem Umsatzverlust von 150 Millionen Euro aus", sagte Hainer. Neben fehlenden Ticketeinnahmen sind auch die Erlöse aus Merchandising und Verzehr auf Null zurück gegangen. Zum Verständnis: Mit Umsatz ist die Summe aller Einnahmen, also der Erlös, gemeint. Der Gewinn ist jenes Ergebnis, das nach Abzug aller Steuern und Kosten in der Kasse bleibt.

Oliver Kahn hatte Anfang Juli den Vorstandsvorsitz bei den Bayern von Karl-Heinz Rummenigge übernommen. Foto: Alexander Hassenstein/Getty POOL/dpa

In der neuen Saison will der FC Bayern wieder vor Heim-Fans spielen

Für die neue Spielzeit geht der FC Bayern fest davon aus, wieder mit Zuschauern starten zu dürfen, hat dazu ein Hygienekonzept erarbeitet. Oliver Kahn sagte dazu: "Kurzfristig wird es für mich die größte Herausforderung für mich sein, die Zuschauer wieder in die Stadien zu bringen. Der Fußball - das kann man jetzt bei der EM wieder sehen - lebt von der Begeisterung, Fans sind die Essenz."

Laut Präsident Herbert Hainer steht der FC Bayern "in engem Austausch mit der Regierung und den Gesundheitsämtern", um die Fans wieder in die Arena zu lassen. Zu den Freundschaftsspielen im Vorfeld der Saison sind 1500 Zuschauer erlaubt, zum Saisonstart hin sollen es deutlich mehr Menschen in der Arena sein. Bei der Fußball-EM waren für die vier Spiele in der Münchner Arena 14.500 Karten für jedes Spiel in der 75.000 Zuschauer fassenden Arena erlaubt.