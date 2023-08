Der FC Bayern hat seinen neuen Wunschspieler: Harry Kane kommt

Lange zogen sich die Verhandlungen – nun ist endlich ein Transfer-Durchbruch erzielt. Harry Kane spielt künftig für den FC Bayern München.

Es ist offenbar perfekt: Der FC Bayern bekommt nach langem und intensiven Ringen seinen Wunschstürmer. Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, wird künftig für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Das berichten die Bild-Zeitung und das Sport-Portal The Athletic übereinstimmend. Die offizielle Bestätigung des FC Bayern steht noch aus.

Der Angreifer kommt von den Tottenham Hotspurs in den Freistaat. Damit ist die neue Nummer neun gefunden, die Ehrenpräsident Uli Honeß als "überlebenswichtig" bezeichnet hatte. Für den Klub aus London war Kane bereits in der Jugend aufgelaufen, alle seine bisherigen Tore in der Premier League schoss er für die Spurs. Zuletzt traf er vierfach bei der Saisoneröffnung in London und wurde von den Fans frenetisch bejubelt. Künftig werden die Fans des FC Bayern München seine Tore bejubeln.

Harry-Kane-Transfer: Wechsel von Tottenham zum FC Bayern München

Die Münchner lassen sich den Wechsel einiges kosten: Neben einer kolportierten Ablösesumme von 100 Millionen Euro steigt Kane zu den Topverdienern des FCB auf, wird pro Jahr zwischen 15 und 20 Millionen Euro verdienen. Die Münchner wiederum erhalten mit einem Jahr Verspätung den Nachfolger für Robert Lewandowski als Mittelstürmer. Dem Abschluss des Transfers war eine wochenlanger Poker mit Tottenham-Präsident Daniel Levy vorangegangen, der mehrfach Angebote des FC Bayern zurückwies und ein Ultimatum verstreichen ließ.

Zugleich lastete aber auch auf den Spurs ein Druck: Denn Kane, der sich mit den Bayern schon länger einig war, hatte in London nur noch einen Vertrag bis 2024. Nach dem Vertragsende hätte er den Klub folglich ablösefrei verlassen können. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, wollten dieses Szenario unter allen Umständen vermeiden. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen. Zuletzt soll Spurs-Boss Levy in die USA geflogen sein, um sich mit Lewis zu treffen

Harry Kane hatte vor Jahren noch gehofft, ein "One-Club-Man" zu sein

Dass Kane doch mal seinen Herzensklub verlassen könnte, schien lange undenkbar zu sein. Der Londoner blieb trotz vieler Angebote in den vergangenen Jahren stets dem Klub treu, der für ihn seit Kindesbeinen eine Herzensangelegenheit ist. Vor zwei Jahren etwa blitzte das von Pep Guardiola trainierte Manchester mit einer Offerte über 120 Millionen Euro ab. Kane wurde im Arbeiterbezirk Walthamstow, etwa eine Viertelstunde von der White Heart Lane, dem Stadion der Spurs, geboren. Seine ganze Familie hält es mit den Spurs und auch Kane selbst sagte im April 2017 über sich: "Ich wäre gerne ein One-Club-Man!"

Nun scheint beim ihm im Herbst seiner Karriere ein Umdenken stattgefunden zu haben. Denn die notorisch titellosen Spurs sollten auch mit einem der besten Stürmer der Welt keine Trophäe gewinnen. 2019 stand die Mannschaft im Finale der Champions League, unterlag aber mit 0:2 gegen den FC Liverpool. Mit den Bayern dürfte Kane ein Abonnement auf die deutsche Meisterschaft haben – und mit dem Stürmer ist die Mannschaft von Thomas Tuchel auch ein ernsthafter Kandidat auf den Sieg in der Champions League. Tottenham hingegen verpasste in der abgelaufenen Spielzeit als Tabellenachter das internationale Geschäft komplett.

Harry Kane ist bald vierfacher Vater – und trinkt zum Einschlafen Milch

Mit Kane, der als Sohn eines irischen Einwanderers auch für die irische Nationalmannschaft hätte spielen können, bekommt der FC Bayern auch einen Familienvater, der ohne Skandale mit seiner Schulfreundin Kate Goodland liiert ist. Das Paar hat drei Kinder: die Töchter Ivy Jane (geb. Januar 2017) und Vivienne Jane (geb. August 2018) und Sohn Louis Harry (geb. Dezember 2020). Das vierte Kind ist unterwegs, Ende Juli soll Goodland sich in München bereits nach passenden Häusern für die Großfamilie umgesehen haben.

Platz benötigen nicht nur die Kanes, sondern auch ihre Angestellten: Um seinen Körper fit zu halten, beschäftigt Kane seit Jahren einen persönlichen Koch, trinkt sehr gerne Tee und zum Einschlafen ein Glas Milch, garniert mit zwei Stück Zucker. Vielleicht findet Kane beim ersten Besuch auf dem Oktoberfest ja einen Festwirt, der ihm sein Lieblingsgetränk serviert.