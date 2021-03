06:10 Uhr

"7 Zentimeter Messi" zeigt die Fußball-Welt in Grafiken

Ein durchschnittliches Spiel bei der WM 2018: 57 Prozent Nettospielzeit und in 3,1 Prozent der Zeit liegt der Brasilianer Neymar am Boden. Zu sehen ist das in „7 Zentimeter Messi“.

Der Datenjournalist Björn Rohwer zeigt in seinem Buch "7 Zentimeter Messi" neue Sichtweisen auf den Sport.

Von Florian Eisele

Ein durchschnittliches Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bestand nur zu 57 Prozent aus dem laufenden Spielgeschehen. Über zehn Prozent machten Freistöße und deren Ausführung aus, weitere acht Prozent gingen auf das Konto von Einwürfen. Und falls Brasilien mit von der Partie war, lag in 3,1 Prozent der Zeit ein Spieler namens Neymar am Boden.

Woher man das weiß? Abseitige, kuriose und teils sogar absurde Statistiken dieser Art hat der Datenjournalist Björn Rohwer für das Buch "7 Zentimeter Messi" gesammelt und als Grafiken aufbereitet.

Fußball-Fans dürften ihre Freude an dem Schmöker haben

Auf 101 Karten zeigt Rohwer zum Beispiel die absurde Reisewut der europäischen Top-Klubs während der Corona-Pandemie, analysiert die Trefferquote von Zweitligatorschützenkönigen im Jahr nach ihrem Triumph oder veranschaulicht, wie viele Naturrasenplätze sich anhand der 14,8 Millionen Euro hätten bauen lassen, die Portugals Superstar Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid am Fiskus vorbei schleuste.

"7 Zentimeter Messi", 217 Seiten, Verlag „Die Werkstatt“, 22 Euro. Bild: Verlag Die Werkstatt

Datenjournalist zeigt etwa: So viele Kilometer legt Kimmich jede Saison zurück

Teils Nebensächliches wie die Trikotfarbe aller Nationalmannschaften stellt die Weltkarte als buntes Konfetti dar. Für eine Regeländerung, die Bayern-Trainer Hansi Flick um den Titel als Welttrainer brachte, wird ebenfalls der Globus bemüht. Und anhand einer Ergebnismatrix ist zu sehen, dass es noch nie ein 0:8 in einem Bundesligaspiel gab. Eine Deutschlandkarte veranschaulicht den Weg, den Bayerns Joshua Kimmich in jeder Saison zurücklegt: Es sind fast die 404 Kilometer, die die Arenen in München und Leipzig voneinander trennen.

Fußball-Fans, denen seit jeher schon ein großes Interesse an Datensätzen, Tabellen und abseitigen Statistiken nachgesagt wird, dürften ihre Freude an dem Schmöker haben. Zumal die Grafiken teilweise auch über bloße Gedankenspiele hinausgehen. In einer Visualisierung etwa wird dargestellt, wie viel "Messi" sich die Fußballerinnen der spanischen Liga leisten könnten, wenn man ihnen den gesetzlichen Mindestlohn zahlen würde. Die Antwort liefert im Übrigen der Buchtitel.

