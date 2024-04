Champions League 2023/24: Spielplan und Termine

Die Champions League Saison 2023/24 ist in der K.o.-Phase angekommen. Alle Infos rund um Spielplan und Termine haben wir hier für Sie.

Ende Juni 2023 startete die UEFA Champions League 2023/24 in die 32. Spielzeit. Das Turnier gilt als höchster europäischer Fußball-Wettbewerb. Der Gewinner der Champions League 2023/24 ist nicht nur der Sieger des Turniers, sondern auch automatisch für die Gruppenphase der nächsten Saison gesetzt. Die Saison ist mittlerweile schon fortgeschritten und in der K.o.-Phase angekommen. Die Termine im Spielplan für die letzten Runden der Champions League bereits fest - alles, was Sie rund um Beginn, Spielplan und Termine wissen müssen, haben wir hier für Sie.

Beginn der Champions League 2023/24: Wann ging es los?

Die Champions League 2023/24 startete im September in die Gruppenphase. Mittlerweile sind bereits viele Mannschaften ausgeschieden und es läuft KO-Phase des Turniers. Das Finale wird am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London, Großbritannien, ausgetragen. Hier alle Infos im Überblick:

Was: Champions League 2023/24, 32. Spielzeit

2023/24, 32. Spielzeit Beginn (1. Spieltag der Gruppenphase ): 19. September 2023

19. September 2023 Finale: 1. Juni 2024

1. Juni 2024 Finalstadion: Wembley-Stadion , London

, Mannschaften: 32 (Inkl. Qualifikationsrunden 79)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Wie im Spielplan der C hampions League 2022/23 spielten auch in dieser Saison zu Beginn insgesamt 32 Mannschaften mit. Dies betreffend hat die UEFA Änderungen angekündigt: Ab der Saison 2024/25 wird die Teilnehmerzahl der Gruppenphase auf 36 Mannschaften erhöht.

Spielplan der Champions League 2023/24: Das sind alle Termine

Diese Termine im Spielplan der Champions League 2023/24 sind von der UEFA bestätigt:

Phase Runde Auslosung Termine Qualifikation Vorrunde Halbfinale 13. Juni 2023 27. Juni 2023 Vorrunde Finale 30. Juni 2023 1. Qualifikationsrunde

20. Juni 2023 11./12. und 18./19. Juli 2023

2. Qualifikationsrunde

21. Juni 2023 25./26. Juli und 1./2. August 2023

3. Qualifikationsrunde 24. Juli 2023

8./9. und 15. August 2023

Play-offs

7. August 2023 22./23. und 29./30. August 2023 Gruppenphase Spieltag 1

31. August 2023 19./20. September 2023

Spieltag 2

3./4. Oktober 2023

Spieltag 3

24./25. Oktober 2023

Spieltag 4

7./8. November 2023

Spieltag 5

28./29. November 2023

Spieltag 6

12./13. Dezember 2023 K.o.-Phase Achtelfinale

18. Dezember 2023 13./14./20./21. Februar und 5./6./12./13. März 2024

Viertelfinale 15. März 2024

9./10. und 16./17. April 2024

Halbfinale

30. April/1. Mai und 7./8. Mai 2024 Finale 1. Juni 2024

Ablauf der Champions League 2023/24

Lesen Sie dazu auch

Über die Vorrunde, die drei Qualifikationsrunden und die Play-offs konnten sich Mannschaften für die Gruppenphase qualifizieren. Welche Teams überhaupt an der Qualifikationsphase teilnehmen, entscheidet die Zugangsliste der UEFA.

In der Vorrunde spielten die Meister der Verbände von den Plätzen 52 bis 55 der Rangliste der Verbandskoeffizienten gegeneinander. In den Qualifikationsrunden konnten sich insgesamt weitere 22 Mannschaften über nationale Turniere und die Europa League qualifizieren.

Somit nahmen an der Gruppenphase insgesamt 32 Mannschaften teil:

der Gewinner der UEFA Champions League 2022/23

2022/23 der Gewinner der UEFA Europa League 2022/23

2022/23 die Meister der Verbände auf den Plätzen 1 bis 12 der Rangliste

die Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 6

die Dritt- und Viertplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 4

die sechs Sieger der Play-offs

Anschließend wurden die Sieger der Champions League und der Europa League, sowie die Meister der Ligen von Platz 1 bis 6 aus dem Lostopf 1 gelost. Die übrigen Mannschaften wurden in der Reihenfolge ihrer Klub-Koeffizienten in die drei weiteren Lostöpfe verteilt.

Die Gruppensieger und Zweitplatzierten sind automatisch im Achtelfinale, wovon die Sieger wiederum ins Viertelfinale beziehungsweise Halbfinale gelangen. Im Finale spielen dann die beiden besten Teams, die sich bis dahin durchsetzen konnten. Die Übertragung der Champions League 23/24 teilen sich Amazon Prime Video und DAZN.

Die folgenden Mannschaften haben es bis ins Viertelfinale der Champions League 23/24 geschafft:

FC Bayern München

Manchester City

Real Madrid

PSG

Borussia Dortmund

Atlético Madrid

FC Barcelona

Arsenal

Spiele im Viertelfinale der Champions League 23/24: Das sind die Begegnungen

Hinspiele:

9. April 2024: Arsenal London - FC Bayern München , 21 Uhr

- , 21 Uhr 9. April 2024: Real Madrid - Manchester City , 21 Uhr

- , 21 Uhr 10. April 2024: Atletico Madrid - Borussia Dortmund, 21 Uhr

10. April 2024: PSG - FC Barcelona, 21 Uhr

Rückspiele:

16. April 2024: Borussia Dortmund - Atlético Madrid , 21 Uhr

- , 21 Uhr 16. April 2024: FC Barcelona - Paris Saint-Germain , 21 Uhr

- , 21 Uhr 17. April 2024: FC Bayern München - Arsenal London , 21 Uhr

17. April 2024: Manchester City - Real Madrid , 21 Uhr

Champions League 23/24: Das waren die Gruppen der aktuellen Saison