FCI-Sportdirektor Henke: „So etwas sollte nicht mehr passieren“

Plus Michael Henke spricht über das Spiel des FC Ingolstadt gegen den FC Bayern München II, dessen neuen Trainer Martin Demichelis, entscheidende Faktoren im Aufstiegskampf und auslaufende Verträge.

Michael Henke, sind die Spiele gegen Bayern München für Sie immer noch speziell?

Michael Henke: Ja, definitiv. Hinzu kommt diesmal, dass Martin Demichelis sein erstes Spiel als Trainer bei Bayern II bestreitet. Er war in meiner Münchner Zeit mein Spieler. Ich finde es witzig, dass er jetzt beim Gegner auf der Bank sitzt. Wir hatten in den vergangenen Jahren zwar nicht viel Kontakt, haben uns kürzlich aber einmal im Grünwalder Stadion getroffen.

Hätten Sie erwartet, dass er auf der Trainerbank landet?

Henke: Als er früher mein Spieler war, hätte ich das nicht erwartet. Mich überrascht, dass er seine Trainerkarriere bei Bayern startet. Er ist Argentinier, ging nach seiner Münchner Zeit nach Spanien und England. Allerdings habe ich damals schon gemerkt, dass er sich mit seiner Familie in München wohlfühlt. Jetzt hat er sich entschieden, den FC Bayern als Plattform zu nutzen, um sich als Trainer zu entwickeln.

Demichelis wird die Mannschaft gemeinsam mit Danny Schwarz betreuen. Erschweren die neuen Trainer beim Gegner die Vorbereitung auf das Spiel?

Henke: Es ist damit zu rechnen, dass Dinge anders laufen als unter dem Vorgänger. Das ist eine Situation, die im Fußball öfter vorkommt. Unser Trainerteam arbeitet sehr akribisch und wird schauen, wie sie in der Jugend des FC Bayern gearbeitet haben und welche Philosophie dort vertreten wurde. Man muss versuchen, alle Quellen zu nutzen.

Henke: Das ist in dieser Phase in jedem Spiel der Fall und wird noch mehr, je näher wir dem Saisonende kommen. Es bleibt nicht viel Zeit, Fehler auszugleichen. Das gilt für uns mit unseren großen Zielen wie für die Bayern, die deshalb den Trainerwechsel, der zum Saisonende ohnehin geplant war, vorgezogen haben. Bayern wird alles reinknallen. Wir wissen, dass ein schwieriges Spiel wartet und werden umso fokussierter sein.

Stichwort Fokus: Gegen Magdeburg agierte die Mannschaft fahrig. Wie bewerten Sie die 0:2-Niederlage mit etwas Abstand?

Henke: Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben und wie sie vom Trainer vorgegeben waren. Vor allem die Art und Weise der Niederlage war ärgerlich. Wir waren von Beginn nicht konzentriert und angespitzt und sind schwer ins Spiel gekommen. Allerdings muss man auch dem Gegner Respekt zollen, der eine starke Mannschaft hat und besser stehen könnte. Ein erster Schritt ist die Selbsterkenntnis und die ist bei der Mannschaft komplett vorhanden. Es werden keine Alibis gesucht. Sie weiß, dass sie schlecht gespielt hat und so etwas nicht noch einmal passieren sollte.

Obwohl der FCI grundsätzlich erfolgreich agiert, kommt es immer wieder zu Patzern. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Henke: In der 3. Liga gibt es keine Übermannschaft, die alles dominiert. Das sind auch wir nicht und haben das nie behauptet. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die es insgesamt gut macht. Sonst hätten wir nicht so viele Punkte und würden um den Aufstieg mitspielen. Es war uns klar, dass wir nicht alle neun ausstehenden Saisonspiele gewinnen werden.

FC Ingolstadt: Einige Verträge laufen aus

Nun stehen noch acht Spieltage an. Auf was wird es im Schlussspurt ankommen?

Henke: Entscheidend wird der Kopf sein. Wir müssen trotz aller Fokussierung und Anspannung, die es braucht, um erfolgreich zu sein, auch eine gewisse Lockerheit bewahren und die Überzeugung haben, weiterhin eine gute Saison spielen zu können. Wir haben alle Voraussetzungen dafür, haben einen guten Kader mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.

Sehen Sie einen Dreikampf um den Aufstieg mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock und was spricht gegenüber den Konkurrenten für den FC Ingolstadt?

Henke: Man darf auch 1860 München nicht abschreiben. Das kann ganz schnell sogar ein Vierkampf werden. Ich möchte nicht über die anderen Mannschaften sprechen, dafür kenne ich sie nicht genau genug. Alle bewegen sich in etwa auf Augenhöhe. Durchsetzen wird sich, wer klar im Kopf bleibt und den größeren Willen hat. Dass unser Team Willen hat, hat es öfters gezeigt, in dem es Rückstände gedreht hat oder nach Niederlagen zurückgekommen ist.

Kann die Erfahrung der vergangenen Jahre helfen?

Henke: Klar. Die Mannschaft ist noch einmal ein Stück reifer und gieriger geworden, viel zu erreichen. Sie weiß, dass es im vergangenen Jahr knapp war und es Gründe gibt, mit breiter Brust in den Endspurt zu gehen.

Sind Sie vom Aufstieg überzeugt und was sind die Folgen, wenn es nicht klappen sollte?

Henke: Ich habe keine Zweifel am Gelingen. Mit allem anderen beschäftigen wir uns erst, wenn es so weit sein sollte. Alle – die Mannschaft, das Trainerteam, die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat – haben die gleiche Überzeugung, es zu schaffen.

Finanziell liegen zwischen der 2. und 3. Liga Welten, Corona spielt noch immer eine zentrale Rolle. Inwieweit erschwert dies die Planungen für die kommende Saison?

Henke: Wir kennen die Zahlen und sind ein seriöser Verein, der in der Budgetplanung alle Szenarien abdeckt. Der finanzielle Unterschied ist natürlich enorm. Fakt ist, je länger wir in der 3. Liga spielen, desto schwieriger wird es, die aktuellen Bedingungen, die wir in Ingolstadt haben, aufrechtzuerhalten. Das ist kein Geheimnis, weshalb es unser großes Ziel ist, unbedingt aus der 3. Liga rauszugehen.

Laut tranfermarkt.de laufen beim FCI 17 Spielerverträge aus. Wie laufen die Gespräche mit den Spielern?

Henke: Diese Zahl ist absolut falsch. Wir äußern uns generell nicht zu Vertragsdetails. Manche Kontrakte etwa haben sich durch Einsätze bereits verlängert. Stand jetzt haben wir für die kommende Saison bereits einen funktionierenden Kader beisammen.

Manche Kontrakte dürften sich im Aufstiegsfall verlängern. Gibt es auf der anderen Seite bestehende Verträge, die im Fall des Nicht-Aufstiegs ihre Gültigkeit verlieren...

Henke: Auch diese Konstellationen gibt es.

Der FCI kann am Samstag (14 Uhr) wieder auf Björn Paulsen zurückgreifen. Der FC Bayern II kassierte zuletzt vier Pleiten am Stück. Möglich ist, dass einige Spieler in die erste Mannschaft aufrücken und nicht zur Verfügung stehen.

FC Ingolstadt Buntic – Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus – Stendera, Kotzke – Elva, Bilbija – Kutschke, Kaya.

FC Bayern München II Schneller – Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Vita – Stiller – Zaiser, Rhein – Jastremski, Oberlin.

