Vor dem Spiel gegen Dresden: Neue Zeitrechnung beim FC Ingolstadt?

Plus Rüdiger Rehm zeigt sich zufrieden nach den ersten Trainings. Worauf bei den Einheiten der Fokus lag und was ein alter Bekannter zum Bundesligaspiel sagt.

Knapp fünf Monate ist das Hinrundenspiel des FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden her. Nun geht es am Samstag (13:30 Uhr) wieder gegen die Sachsen. Damals verloren die Schanzer 0:3 – zweimal hieß der Torschütze Christoph Daferner. Das Besondere: Der 23-Jährige kommt aus Pöttmes, spielte zwischen 2009 und 2012 bei der Jugendfördergemeinschaft Neuburg und besuchte parallel die Paul-Winter-Realschule.