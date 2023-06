FCA trifft schon früh auf die Bayern: Der Bundesliga-Spielplan ist da

Der Bundesliga-Spielplan für die kommende Saison ist da. Schon am zweiten Spieltag wird der FC Augsburg auf den FC Bayern München treffen.

Der Spielplan des 1.FC Köln für die kommende Saison ist Medienberichten zufolge einen Tag vor der Bekanntgabe durch die Deutsche Fußball Liga öffentlich geworden. Die DFL kommentierte dies am Donnerstag auf Anfrage zunächst nicht, die Liga wird die Pläne für die Bundesliga und die 2. Liga an diesem Freitag bekannt geben.

Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete, bestreiten die Geißböcke ihren Saisonauftakt demnach beim Vizemeister Borussia Dortmund. Die Saison 2023/2024 beginnt am Wochenende vom 18. bis 20. August.

FC Bayern spielt zum Auftakt der Bundesliga gegen Werder Bremen

Eine schwere Aufgabe erwartet den FC Bayern zum Saisonstart der neuen Bundesliga-Saison am Freitag, dem 18. August. Der amtierende Meister muss um 20.30 Uhr bei Werder Bremen antreten. Am zweiten Spieltag (25. August bis 27. August) kommt es dann schon zum bayerischen Derby gegen den FC Augsburg in der Allianz-Arena.

So früh trafen die beiden Mannschaften noch nie aufeinander. In der Saison 15716 musste die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am vierten Spieltag nach München reisen und unterlag am 12. September mit 1:2. Alexander Esswein hatte den FCA in Führung gebracht, Robert Lewandowski und Thomas Müller drehten mit ihren Treffern das Spiel.

Der erste Gegner des FCA heißt Borussia Mönchengladbach

Der FC Augsburg startet mit einem Heimspiel (19./20. August) gegen Borussia Mönchengladbach in seine 13. Bundesliga-Saison. Da hat die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen einiges gutzumachen. Unterlag der FCA doch am letzten Spieltag der vergangenen Saison nach einer blamablen Leistung mit 0:2.

Nach dem Derby in München empfängt der FCA am 3. Spieltag (1. bis 3. September) den VfL Bochum, muss dann bei RB Leipzig (15. bis 17. September) antreten und erwartet dann am 5. Spieltag (22. bis 24. September) den FSV Mainz 05 in der WWK-Arena. Also ein knakckiges Auftaktprogramm für den FC Augsburg.

Sein erstes Bundesliga-Spiel in seiner Vereinsgeschichte bestreitet der 1. FC Heidenheim auswärts beim VfL Wolfsburg. Zum ersten Heimspiel erwartet der Aufsteiger dann die TSG 1899 Hoffenheim. Beim ersten Duell mit dem FC Augsburg hat Heidenheim am Wochenende (20. bis 22. Oktober) Heimrecht.

Der Bundesliga-Gipfel zwischen Dortmund und Bayern steigt am 10. Spieltag (3. bis 5. November).

Bis auf das Auftaktspiel sind noch keine Partien genau terminiert. Die Veröffentlichung des gesamten Spielplans war eigentlich erst für 12 Uhr vorgesehen. Doch da die Bild ihn bereits früher geleakt hatte, zog auch die DFL nach.

In der Zweiten Liga eröffnen Hamburg und Schalke am 28. Juli (20.30 Uhr) die Saison.

