Trainieren wie ein Tour-de-France-Profi

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann hat seinen ersten "Fan-Ride" veranstaltet. Rund 50 Radsportbegeisterte nahm der 25-Jährige mit auf eine Trainingsrunde.

Nein, die Tour de France hat am Samstagmittag nicht zufällig an der Kulperhütte im Augsburger Süden, direkt an der Wertach, Station gemacht. Auch wenn sich dort rund 50 Radrennfahrer, und mit Georg Zimmermann ein aktueller Tour-Teilnehmer, gerade fertig zur Abfahrt machen. Die Idee zu seinem "Fan-Ride", die den 25-jährigen Radprofi und seine Fangemeinde gleich auf einen rund 60 Kilometer langen Rundkurs in die Stauden führen wird, ist ihm aber in diesem Sommer nach seiner erfolgreichen Tour-Teilnahme gekommen. Auf der zehnten Etappe verpasste der Intermarche-Profi knapp als Zweiter seinen ersten Tour-Etappensieg. Plötzlich war der gebürtige Neusässer, der schon länger in Augsburg lebt, in aller Munde.

Viel Zuspruch für Georg Zimmermann bei der Tour de France

"Ich hab während und auch an der Tour so viel Zuspruch bekommen, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich wollte den Leuten einfach etwas zurückgeben und bin da auf eine Staudentour gekommen", erklärt Zimmermann seine Idee. Über seinen Instagram-Kanal machte er Werbung dafür und schon nach wenigen Tagen war das Teilnehmer-Kontingent voll: "Mehr als 50 Teilnehmer konnte ich nicht zulassen."

