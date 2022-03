Neuer Wochenmarkt in Diedorf

Der Diedorfer Wochenmarkt hat sich neu aufgestellt und bietet neben neuen Öffnungszeiten mehr Produktvielfalt.

Naturkost von Peter Müllers Biogeschäft Gute Gaben aus Augsburg, BioFeinkost von Peter Langer aus Aindling, Honig und Pflegeprodukte von Konstantin Waldschmidt oder Eier, Nudeln, Kartoffeln und vieles mehr vom Biolandhof Kastner aus Gabelbach, regionales Obst und Gemüse vom Biohof Hauser aus Großaitingen sowie ab Mai Backwaren von einer Bäckerei aus der Region – das sind die neuen Angebote, die es ab morgen jeden Freitag auf dem Diedorfer Wochenmarkt vor der Schmuttertalhalle zu kaufen geben wird. Außerdem serviert Helga Lutz jeden ersten Freitag im Monat – also auch morgen – Küchle und Kaffee, Crêpes und Quarkbällchen.

An sich ist der Markt nicht neu. Schon seit vielen Jahren gibt es den Ökomarkt in der Marktgemeinde. Jeden Freitag von 10 bis 15 Uhr konnte man dort regionale Bioprodukte kaufen. Doch zuletzt hatte der Markt an Attraktivität verloren, hauptursächlich wegen der Öffnungszeiten, die für Berufstätige aber auch die Marktbeschicker ungünstig lagen. Deshalb musste ein neues Konzept her.

Diedorfer Wochenmarkt: Neue Kunden ansprechen

Dieses steht nun. Der Hauptverwaltungsausschuss der Marktgemeinde hat beschlossen, weitere Kundenkreise anzusprechen. Wichtigste Änderung: Die Marktzeiten sind kundenfreundlicher. So soll der Wochenmarkt nun jeden Freitag von 13 bis 17 Uhr stattfinden. Ideal, findet Martina Bühler, die in der Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen zuständig ist: Denn so hätten Verkäuferinnen und Verkäufer, die jeden Freitagvormittag schon auf einem anderen Markt zu finden sind, die Möglichkeit, danach auch nach Diedorf zu kommen.

„Und wer vormittags arbeitet, kann am Nachmittag auf den Markt“, beschreibt sie. Eine gute Gelegenheit zum regionalen Einkauf biete sich so etwa auch für Eltern, die ihre Kinder aus der Schule, dem Hort oder der Mittagsbetreuung abholen. „Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Metzger“, stellt Bühler fest.

Sie hofft jedoch, dass sich diese Marktlücke auch bald schließen wird. Weiterhin möchte die Gemeinde nicht mehr allein biologisch erzeugte Produkte, sondern vor allem handwerkliche Waren und Erzeugnisse aus der Region anbieten. Dazu Aktionen, wie eben Schmankerl-Angebote, die alle paar Wochen als Extraaktion auf dem Markt zu finden sein sollen. Kurz: Der Diedorfer Wochenmarkt soll ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält und auch mal direkt vor Ort Würstle oder Quarkbällchen isst.

Eröffnung in Diedorf am Freitag, 1. April 2022

Zum Einstand des neuen Diedorfer Wochenmarktes dürfen sich die Besucher morgen auf jeden Fall auf leckere Schmankerln freuen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktverwaltung versorgen die Besucher mit Gegrilltem und Getränken. Los geht’s ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr spielen Musiker der Musikkapelle Diedorf.