FITZ: In Königsbrunn fällt die Wahl nicht schwer

Tage der offenen Tür mit viel Programm vom 15. bis 17. März: Warum man sein Kreuz FITZ Fitness in Königsbrunn anvertrauen sollte.

Von Vincent Aumiller

Wo soll ich am Wahlsonntag nur mein Kreuz machen? Für viele Bundesbürger keine leichte Aufgabe. Die richtige Entscheidung trifft man mit einem Besuch im FITZ.

„Bei uns ist Ihr Kreuz in den richtigen Händen“, sagt Geschäftsführer Christian Kunzi mit einem Schmunzeln. Denn das FITZ-Team ist der Spezialist, wenn es um Rücken- und gesundheitsorientiertes Fitnesstraining geht. Überzeugen kann man sich davon an den Tagen der offenen Tür im Studio, das sich in der Junkersstraße 15a im Gewerbegebiet Süd der Brunnenstadt befindet. Am Wahlsonntag, 15. März, geht es los, auch am Montag, 16., und Dienstag, 17. März sind Interessierte herzlich eingeladen, das FITZ kennenzulernen.

Interessantes Programm bei den Tagen der offenen Tür im FITZ Königsbrunn

Für diese besonderen Tage haben sich Kunzi und seine Gesundheitsprofis ein exklusives Programm samt interessanter Fachvorträge einfallen lassen. Am Sonntag gibt Angela Geipel um 13.30 Uhr unter dem Motto „Schlank in den Sommer“ Ernährungstipps. Ab 14.30 Uhr erfahren die Besucher bei „Schmerzfrei durch Beweglichkeit“, wie sie ihre Lebensqualität durch mehr Mobilität steigern.

Das Highlight folgt dann zum Schluss. Am Dienstag referiert Olympiamedaillen-Gewinner und Keynote-Speaker Edgar Itt im FITZ . Der ehemalige Weltklasse-Hürdenläufer und jetzige Motivationscoach des deutschen Olympia-Teams spricht zum Thema „Laufen will gelernt sein“. „Unsere Besucher erwartet ein kurzweiliger und interessanter Vortrag über Itts aufregende Karriere und die Notwendigkeit eines optimierten und gesunden Laufstils“, verrät Kunzi. „Ein Muss für jeden Hobby- und Profi-Läufer!“

Wie wichtig ein gesunder Laufstil ist, verrät mit Edgar Itt einer der ehemals schnellsten Hürdenläufer bei seinem Vortrag im FITZ. Bild: FITZ

Neben den Impulsen der Referenten dürfen sich die FITZ-Gäste auch auf die Möglichkeit einer kostenlosen Körperanalyse sowie motivierende Einsteigerangebote freuen. Entscheidet man sich an einem der Tage der offenen Tür für eine Mitgliedschaft, spart man sogar die Startgebühr.

Vorträge im Fitz: Es wird um Anmeldung gebeten

Die Vorträge sind auf maximal 100 Personen begrenzt. Tickets gibt es im Studio. Weitere Infos online oder per Telefon unter (0 82 31) 91 91 02.

Tage der offenen Tür im FITZ Fitness in Königsbrunn in Kürze

-Wo?

Junkersstraße 15a

86343 Königsbrunn

- Wann?

Sonntag, 15., bis Dienstag, 17. März

- Was?

Kostenlose medizinische Körperanalyse für alle Gäste und motivierende Einsteigerangebote.

Bonus: Wer sich an diesen Tagen für die Mitgliedschaft entscheidet, spart die Startgebühr.

Wussten Sie, dass ...

... im FITZ an modernen, chipgesteuerten Geräten trainiert wird? So stellt das ausgebildete Fachpersonal für jeden ein individuelles Training zusammen.

... es neben Gerätetraining auch ein abwechslungsreiches Kursprogramm gibt?

... ein Flexx-Beweglichkeitstraining, Laufanalysen sowie eine integrierte Physiotherapiepraxis das gesundheitsorientierte Angebot abrunden?

... es einen attraktiven Wellnessbereich mit großem Außengarten gibt?