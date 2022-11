Niklausmarkt Königsbrunn 2022: Buntes Programm

Der Niklausmarkt in Königsbrunn findet vom Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember, statt. Neben viel Musik gibt es auch viel Programm für Kinder und natürlich schaut auch der Niklaus vorbei.

Aufregend wird es am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr für die Kinder des St. Johannes-Kindergartens. Denn an diesem Tag eröffnen sie gemeinsam mit dem 1. Bürgermeister Franz Feigl den Königsbrunner Niklausmarkt. Nicht nur, dass wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden, es nimmt auch der Niklaus höchstpersönlich mit seinem goldgelockten Engel an der feierlichen Eröffnung teil.

Mit dem dreitägigen Niklausmarkt stimmen sich die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner auf die vorweihnachtliche Zeit ein. So darf man sich wieder auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot freuen, das bereits von Weitem durch den Duft von Bratwurst, gebrannten Mandeln und Punsch anlockt. Wie die vergangenen Jahre findet der Markt auf dem Gelände der Hydro-Tech eisarena statt. Neben einem großen Angebot an Speisen und Getränken präsentieren sich auch zahlreiche regionale Händlerinnen und Händler mit Selbstgemachtem, Dekorativem, Nützlichem und natürlich vielen Geschenkideen.

Auch der Niklaus ist mit seinem Engel wieder auf dem Niklausmarkt Königsbrunn 2022 unterwegs. Foto: Anke Maresch, Stadt Königsbrunn

Mit Kunst helfen kann man auch wieder im Infopavillon 955: Der Hilfsfonds Königsbrunn veranstaltet über die Dauer des Niklausmarkts den traditionellen Hobbykünstlermarkt. Die Standgebühr und der Erlös aus der großen Adventskalender-Tombola kommen zu 100 Prozent dem Hilfsfonds zugute. Unterstützt werden in Not geratene Bürgerinnen und Bürger. Der Hobbykünstlermarkt schließt immer eine halbe Stunde vor Ende des Marktes (siehe Infokasten).

Zauberhaftes Programm auf dem Niklausmarkt Königsbrunn 2022

Von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember, ist ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Auftritten geplant. Die kleinen Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf das Christkindl-Postamt freuen, bei dem wieder Wunschzettel für das Christkind angenommen werden. Verzaubern lassen können sich die Kinder in der Märchenhütte, das Moussong-Theater spielt in der MatriX am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr das Stück „Lumpengesindel auf Reisen“, und am Freitag und Sonntag gibt es für Kinder die Möglichkeit, mit einer Eselkutsche zu fahren.

Viele Vereine bieten leckere Spezialitäten und heiße Getränke auf dem Markt an. Foto: Anke Maresch, Stadt Königsbrunn

Nicht zu vergessen ist natürlich der Niklaus. Denn nicht nur an der Eröffnung kann man den Mann im roten Mantel treffen. An jedem Tag ist er gemeinsam mit seinem Engel unterwegs und verteilt kleine Präsente an die Mädchen und Buben.