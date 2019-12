vor 17 Min.

Weltfußballerwahl 2019 heute live in TV und Stream sehen - TV-Termin

Die Wahl zum Fußballer des Jahres 2019 steht an. Wer wird Weltfußballer? Wieder Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Hier alle Infos zum Ballon d‘Or 2019 und der Weltfußballerwahl. Wie kann man das Event live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen? Free-TV, Sky oder DAZN?

Weltfußballerwahl 2019 live in TV und Stream sehen - TV-Termin: Wie kann man heute Abend am Montag (2.12.2019) die Wahl zum Weltfußballer des Jahres live in TV und Stream verfolgen? Ist die Wahl zum Fußballer des Jahres auch live im Free-TV zu sehen oder braucht man ein Abo von Sky oder DAZN? Alle Antworten gibt es hier.

Seit 2008 teilen sich der Argentinier Lionel Messi und der Portugiese Cristiano Ronaldo den Titel des Weltfußballers mit einer Ausnahme durch Luka Modric auf. Wird es in diesem Jahr mal wieder einen anderen Weltfußballer des Jahres bei der bei Weltfußballerwahl? Heute Abend am Montag wird der Ballon d‘Or bereits zum 64. Mal verliehen. Vergeben wird der Preis von France Football im Pariser "Théatre du Chatelet".

Weltfußballer aus der Bundesliga könnte nur Robert Lewandowski werden, er ist der einzig nominierte. Als einziger Deutscher ist Marc-André ter Stegen für den Weltfußballer nominiert - wohl chancenlos. Aber es gibt auch noch die Wahl zum Welttorhüter des Jahres (Trophée Yachine). Hier ist auch DFB-Kollege und FCB-Torwart Manuel Neuer nominiert.

Für den besten U21-Spieler des Jahres (Trophée Kopa) sind die Bundesliga-Profis Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Jadon Sancho vom BVB nominiert.

Weltfußballerwahl 2019: Datum, Uhrzeit und TV-Termin des Ballon d‘Or 2019

Wann? 2. Dezember (Montag) 2019, 20.30 Uhr

Wo? Paris , "Théatre du Chatelet"

, "Théatre du Chatelet" TV-Übertragung: Ab 20.30 Uhr live in TV und Stream auf Sport1

Wahl zum Fußballer des Jahres 2019 live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Die TV-Übertragung liegt bei Sport1. Der TV-Termin lautet 20.30 Uhr. Dann ist die Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2019 live in TV, Fernsehen und Stream zu verfolgen. Die Übertragung erfolgt im Free-TV und ist somit kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung zu sehen. Pay-TV-Sender wie Sky oder DAZN übertragen nicht live in TV und Live-Stream.

Weltfußballerwahl / Ballon d‘Or 2019 - Hoeneß sicher: Lewandowski "kann jeden Preis gewinnen"

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat FCB-Stürmer Robert Lewandowski als "im Moment besten Mittelstürmer der Welt" bezeichnet. Der Nationalspieler aus Polen könne "jeden Preis gewinnen", sagte Hoeneß. Auf die Frage, ob Lewandowski Chancen habe, zum Weltfußballer gewählt zu werden, sagte Hoeneß, dass der 31-Jährige "alles verdient" habe.

Robert Lewandowski hat aktuell einen grandiosen Lauf und in dieser Saison in 20 Bayern-Pflichtspielen 27 Tore gemacht. Zuletzt glückte ihm beim 6:0 in Belgrad der schnellste Viererpack in der Champions League.

Themen folgen