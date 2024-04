Knauf-Produkte für Russland: Gipskonzern aus Iphofen verstößt aus seiner Sicht nicht gegen EU-Sanktionen

Plus Die Russland-Geschäfte des Knauf-Konzerns sorgen erneut für Schlagzeilen. Knauf widerspricht Berichten, wonach der Konzern beim Wiederaufbau von Mariupol helfe.

Für Aufsehen haben am Donnerstag Berichte gesorgt, wonach offenbar Produkte des Gipskonzerns Knauf aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) beim Wiederaufbau der von den Russen besetzten Großstadt Mariupol in der Ukraine eingesetzt werden. Dass Knauf damit Machthaber Wladimir Putin unterstütze, sei nicht zu ertragen, lauteten übereinstimmende Reaktionen etwa in sozialen Netzwerken.

Indes stellt sich die Frage, ob Knauf gegen die zahlreichen EU-Sanktionen verstößt, die gegen Russland gerichtet sind. Der Weltmarktführer rechtfertigt seit Beginn des Ukraine-Kriegs seine Geschäfte in Russland damit, seine 4000 Beschäftigten dort nicht im Stich lassen zu wollen.