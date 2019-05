07:16 Uhr

84-jährige Frau aus Buttenwiesen ist wieder da

Die Polizei suchte am Mittwochabend mit Hubschraubern nach einer vermissten 84-Jährigen.

Eine Frau aus Buttenwiesen im Kreis Dillingen wurde seit Mittwochabend vermisst. Sie wurde am Donnerstagmorgen in Pfaffenhofen an der Zusam aufgegriffen.

Eine 84-jährige Frau war am Mitttwochabend von Buttenwiesen nach Wertingen mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren. Weil sie nicht zurückkehrte, wurde sie als vermisst gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr von einem Feuerwehrmann in Pfaffenhofen an der Zusam angetroffen worden. Dort war sie auf Höhe des Almhofs mit ihrem Fahrrad unterwegs. Nach Angaben der Polizei geht es der Frau den Umständen entsprechend gut, sie wird jedoch im Krankenhaus vorsorglich ärztlich versorgt. (AZ)

Themen Folgen