Auf dem Wertinger Volksfest gekürt zu Miss und Mister Zusamtal

Viele schöne Momente, aber auch Tränen gab es zum Abschluss unserer gemeinsamen Aktion mit Festwirt Werner Schmid. Wie der Tag und die Endausscheidung abliefen.

Von Brigitte Bunk

Gratulation! Jessica Kummer aus Heretsried ist Miss Zusamtal 2019. Die 24-Jährige ist beruflich als Erzieherin in einer Kindertagesstätte in Augsburg tätig, und am Donnerstagabend überzeugte sie die Jury im Festzelt des Wertinger Volksfests. Unser Mister Zusamtal heißt Jonas Behringer und ist 19 Jahre alt. Der Kaufmann im Groß- und Außenhandel, der gerne Fußball spielt und mit Freunden unterwegs ist, kommt aus Wortelstetten. Während Jessica schon beim Abschluss des Online-Votings auf unserer Homepage sah, dass sie unter den fünf Finalistinnen ist, erfuhr Jonas erst per Telefon von der Moderatorin des Abends, Marion Buk-Kluger, dass er am Donnerstag mit von der Partie sein wird. Denn Julian Hillenmeyer aus Buttenwiesen, der bei der Online-Abstimmung auf Platz zwei lag, durfte auf eine offizielle Einladung hin, mit anderen Schülern und Bürgermeister Willy Lehmeier in Wertingens Partnerstadt Fère-en-Tardenois fahren. Da musste er für die Endausscheidung schweren Herzens absagen, erzählte Marion Buk-Kluger den zahlreichen Besuchern im vollen Festzelt.

Vielseitige Jury in Wertingen

Schon am frühen Donnerstagnachmittag trafen sich unsere Finalteilnehmer mit ihr und einigen Jurymitglieder und stellten sich den Volksfestbesuchern vor. Dann wurden sie mit heißen Sportwagen zum Friseursalon von Helmut Dunkl chauffiert und dort für den Abend geschminkt und gestylt. Das war ein Highlight, nicht nur für die neue Miss Zusamtal, die schöne Autos mit vielen PS liebt.

Die Jury bestand aus den laufstegerfahrenen Corina Hauk sowie Miss Earth Germany 2018 Maren Tschinkel (Eine Augsburger Studentin will "Miss Earth" werden ) , Miss Grand Germany 18/19 Mona Schafnitzl, dazu kam DSDS-Finalisten Michael Rauscher, der nach unserer Endausscheidung noch mit DJ Harry Party machte. Und nachdem er die Jungs gestylt hatte, durfte auch Luke Wamser vom Frisieursalon Dunkl mitentscheiden, wie sich die Teilnehmenden auf der Bühne präsentierten. Den Bewertungsbogen füllte auch Georg Weiss aus, der auch in Wertingen schon als Bussi Schorschi bekannt ist und seinem Namen alle Ehre machte.

Corina Hauk aus Augsburg, Ex-Miss-Schwaben, ist beruflich als Immobilienberaterin tätig. Doch bei Constantin-Entertainment-Produktionen hat sie auch Rollen im Fernsehen, unter anderem bei der Shopping Queen oder auch bei „Schicksale – und plötzlich ist alles anders“. Sie folgte gerne der Einladung von Festwirt Werner Schmid. Der sagt: „Ich bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs, lerne die verschiedensten Leute kennen. Dabei lade ich sie ein, um eine interessante Gruppe für die Jury zusammenzubekommen.“ Dass die anders entschieden hat, als das Online-Voting auf unserer Homepage ausging, ließ dann aber doch manche Träne fließen.

Wertinger Redaktionsleiter zog den Gewinner

Jessica und Jonas freuten sich allemal, nicht nur über die vom Thomas Cook Reisebüro gesponserten Reisen. Dass Redaktionsleiter Berthold Veh bei der Verlosung der Reise nach Tunesien genau den Abschnitt von Jonas gezogen hat, war ein absoluter Zufall. Denn hier waren die Losabschnitte aller 27 Teilnehmer im Topf. Nun darf Jonas einmal zum Wellnesswochenende und ist auch noch auf der Suche nach jemand, der mit ihm nach Tunesien fliegt. Ebenso wie unsere Miss, die auch noch Single ist.

