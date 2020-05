Bewegung ist gerade jetzt sehr wichtig

Plus Ronny Gantze will, dass der Gesundheitssport neu bewertet wird. Dieser könne in vielerlei Hinsicht in der Krise helfen. Mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sieht der Ergotherapeut die Möglichkeit zur Wiederöffnung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn äußerte im Gespräch mit Zeitungen den Wunsch, dass Bürger die Möglichkeit haben sollten, Fitnessstudios zu besuchen. Gerade in Zeiten der Isolation ist es unter Wissenschaftlern unstrittig, dass Sport und Bewegung positiven Einfluss nicht nur auf die körperliche Verfassung, sondern auch auf die Psyche haben.

Der Wertinger Ergotherapeut Ronny Gantze hofft ebenfalls auf eine Möglichkeit, seinen Betrieb wiederaufzunehmen – natürlich unter neuen Vorzeichen. Seine Frau Pia und er betreiben die Gesundheitsstudios „Gantze“ in Wertingen und Burgau. Ronny Gantze sieht im Angebot „Gesundheitssport“ besonders großes Potenzial, das es auszunutzen gelte. „Der Gesundheitssport stellt – wie schon der Name ausdrückt – die Funktionalität des Körpers, den Aufbau von Muskeln, das Stärken von Gelenken, die Dehnung von Sehnen, die Ausdauer des Herz-Kreislauf-Systems altersgerecht in den Vordergrund“, sagt Gantze. Mittels dessen sei das Ziel in Zeiten von Corona nicht nur, die Gesundheit der regionalen Bevölkerung aufrechtzuerhalten, sondern auch den durch Bewegungsmangel oft resultierenden geistigen und sozialen Abbau zu verhindern.

Der Gesundheitssport sollte weiter betrieben werden, findet Ronny Gantze

Der Studiobetreiber ist nicht glücklich mit der Schließung seines und anderer Studios: „Allein die wochenlange Schließung unserer Einrichtung führt zu Beeinträchtigungen physischer und psychologischer Art, deren wirkliche Auswirkungen heute niemand einzuschätzen vermag und die nur schwer wieder aufzuholen sind.“

Im Hinblick auf die Risiken gibt sich Gantze optimistisch: Die „berechtigte Sorge“ um die Ansteckungsgefahr sei durch ein durchdachtes Sicherheitskonzept „beherrsch- und kontrollierbar, möglicherweise sogar besser als in jedem Supermarkt“. Ein solches Konzept würde unter anderem Folgendes beinhalten: eine Abstandssicherung in den Gerätezirkeln, Handschuhe und Mundschutz für alle Anwesenden, eine strikte Kontrolle der Teilnehmerzahl, Schulungen für das Personal, die strikte Vermeidung von Körperkontakt und die konsequente Desinfektion der Geräte nach jeder Benutzung mit der Bereitstellung von noch mehr Desinfektionsmittelspendern.

Jeder Mitarbeiter und jedes Mitglied in den Studios im Landkreis habe laut Gantzes Einschätzung ein Eigeninteresse, im Sinne der Gesundheit veränderte Strukturen in den Abläufen anzunehmen. Der positive Aspekt des Gesundheitssports sollte bei allen übergeordneten Maßnahmen überwiegen, denn es geht vor allem um die Gesundheitsförderung und permanente Stärkung, um körperlichen Einschränkungen vorzubeugen, egal ob genetisch-, unfall- oder altersbedingt. Das Thema Corona beherrscht derzeit jede Diskussion und beinahe jeden Beitrag. Doch Gantze hebt in Bezug auf den Gesundheitssport hervor: „Es geht um Menschen, die sich eigenverantwortlich permanent selbst therapieren, ohne das staatliche Sozialsystem zu belasten.“ Das Muskelsystem in Aktion sei der Dynamo für die Batterie des Immunsystems, das gerade in diesen Krisenzeiten so dringend zur Abwehr benötigt werde.

Der Erfolg liegt in der permanenten Ausführung

Der Erfolg des vorsorgenden Gesundheitssports liege allerdings in der permanenten Ausführung, jede Unterbrechung führe zwangsläufig innerhalb kürzester Zeit wieder zu körperlichen Einschränkungen, die dann nur noch professionell therapeutisch behandelbar würden, und dies auf Kosten der Krankenkassen. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren sei die Frage nach der Systemrelevanz von Gesundheitssport mehr denn je berechtigt. „Gesundheit ist ein Grundbedürfnis wie das Standard-Lebensmittel im Supermarkt und bedarf als Vorsorge eher der Förderung als der Negativ-Reglementierung“, sagt der Therapeut. Er richtet die direkte Bitte an die Verantwortlichen: „Wir bitten alle politisch und behördlich Verantwortlichen um kritische Prüfung und positive Beurteilung, die zur Wiederaufnahme des aktiven Gesundheitssports führt.“ (mit pm)

