So feiert der Landkreis Dillingen die „Squadra Azzurra“

Plus Mehr als fünf Jahrzehnte war für Italien der Sieg bei der Europameisterschaft her. Jetzt ist die Freude bei den Italienern im Kreis riesengroß.

Von Dominik Bunk

Was für ein Finale – nach dem Gleichstand fiel die Entscheidung im Kampf um den Europameistertitel beim Elfmeterschießen, das Italien gegen England knapp für sich entscheiden konnte. Nach über zwei Stunden Adrenalin pur ist die Freude über den Titel auch bei den italienischen Fans im Landkreis Dillingen riesengroß. „Wunderschön, wunderschön!“ So findet Massimo Napolitano, Inhaber des Hotels und Restaurants Dillinger Hof den Ausgang des EM-Finales. „Das Beste, das einem Italiener nach der Pandemie passieren kann.“ Außen an seinem Betrieb hing er direkt zum Ausdruck dieser Freude eine große italienische Flagge auf. In der Nacht habe er keine Minute geschlafen, zu groß sei die Aufregung über das Spektakel, das im Elfmeterschießen gipfelte, gewesen. Auch seine Kinder haben mitgefeiert, erzählt der Hotelier.

