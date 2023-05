Buttenwiesen kooperiert jetzt mit dem Tierheim Hamlar

Plus Gespräche mit der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Dillingen führten zu keiner Klärung. So suchte Bürgermeister Kaltner eine alternative Lösung.

Bürgermeister Hans Kaltner stellte beim letzten offiziellen Punkt auf der Tagesordnung der Ratssitzung klar: "So ein Verhalten gegenüber meinen Mitarbeiterinnen geht gar nicht." Damit meinte er die Reaktion der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Dillingen auf die Bitte, sich um eine herrenlose Katze zu kümmern. Und die Reaktion hat Konsequenzen.

Da von Bürgern und Bürgerinnen Beschwerden eingegangen waren, versuchte die Gemeinde Buttenwiesen vor rund drei Jahren, den damaligen Vorsitzenden des Tierschutzvereins zu erreichen, was nach zwei Monaten auch gelang. Da dieser erklärte, dass sich das Tierheim Höchstädt über Spenden finanziere, beschloss der Gemeinderat um Bürgermeister Kaltner, eine jährliche Pflegepauschale von 0,20 Euro je Einwohner an das Tierheim zu überweisen. Im Gegenzug würde sich das Tierheim um Fundtiere kümmern. Rechnungen über die Kastrierung von Katzen zum Beispiel wurden extra bezahlt.