Polizei meldet zwei Unfallfluchten im Landkreis Dillingen

Gleich zweimal hat es am Donnerstagvormittag auf den Straßen im Landkreis Dillingen gekracht - und zweimal sind die Fahrer geflüchtet.

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße DLG 39 zwischen dem Buttenwiesener Ortsteil Unterthürheim und Wertingen. Gegen 7.15 Uhr war ein 69-jähriger Lastkraftwagenfahrer auf der Kreisstraße in Richtung Wertingen unterwegs. Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Omnibusses. Der bisher unbekannte Busfahrer fuhr unbeeindruckt weiter in Richtung Unterthürheim und beging Fahrerflucht. Am Laster entstand Unfallschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Eine weitere Unfallflucht verübte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagvormittag in Dillingen. Der Unbekannte beschädigte zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr einen weißen 1er-BMW, der auf einem Kundenparkplatz in der Kapuzinerstraße abgestellt war. Am BMW wurde die Heckstoßstange beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)