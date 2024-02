Dillingen/Heidenheim

vor 31 Min.

Keine Löhne, geschlossene Filialen: Wie steht es um den Raumausstatter TTL?

Plus Mehrere Filialen des Unternehmens Tapeten-Teppichbodenland sind geschlossen. Rund 400 Mitarbeiter sind beim Raumausstatter beschäftigt. So steht es um den Standort in Dillingen.

Von Karin Fuchs, Karin Fuchs, Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Beim Tapeten-Teppichbodenland, abgekürzt TTL, herrschen aktuell stürmische Zeiten. In Heidenheim, wo sich auch der Firmensitz befindet, stehen die Kundinnen und Kunden vor einer geschlossenen Filiale, angeblich krankheitsbedingt. Auch andere der 27 Filialen haben geschlossen, wie die Heidenheimer Zeitung berichtet. Etwa der Standort in Neu-Ulm ist zu. In Dillingen hingegen sind die Türen offen, dort gehen am Mittwochvormittag die Kunden und Kundinnen wie gewohnt ein und aus. Seit 27 Jahren gibt es den TTL entlang der alten B16 zwischen BayWa und dem "Mausfall"-Kreisverkehr. Zumindest noch.

Denn eine Krankheitswelle allein scheint nicht der Grund für mehrere Filalschließungen zu sein. Angestellte des Unternehmens berichten, dass sie seit Dezember kein Gehalt mehr bekommen hätten. Auf Nachfragen bei der Unternehmensleitung erhielten sie keine Informationen, schildern sie unserer Zeitung. Das schüre Unsicherheit bei der Belegschaft. Einige hätten sich mittlerweile rechtlichen Beistand eingeholt. Ihnen wurde empfohlen, ohne Lohnzahlungen nicht mehr am Arbeitsplatz zu erscheinen, sagt einer der Mitarbeiter, der wie weitere Kollegen und Kolleginnen nicht namentlich genannt werden möchte – aus Angst vor möglichen negativen Folgen. Auch ihr Arbeitsplatz, sprich Standort, soll nicht öffentlich genannt werden.

