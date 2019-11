vor 59 Min.

Schützin aus der D-Klasse mit starken 145 Ringen

Gabriele Ludwig von „Edelweiß“ Asbach lässt aufhorchen. Binswangen unangefochten

Martin Schwarzbart von Gauoberliga-Spitzenreiter „Frohsinn“ Binswangen war mit 148 Ringen bei den Rundenwettkämpfen im Schützengau Wertingen in der vergangenen Woche der erfolgreichste Einzelschütze. Dass seine Mannschaft im Duell mit „Falkenhorst“ Wortelstetten erneut die 1000-Ringe-Marke knackte, ist für Binswangen in dieser Saison scheinbar zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein gutes Ergebnis von 983 Ringen erzielte in der Gauklasse „Tell“ Westendorf beim ersten Saisonerfolg gegen Frauenstetten. Ins Auge stechen auch noch die 145 Ringe von Gabriele Ludwig von den „Edelweiß“-Schützen aus Asbach beim Sieg gegen Allmannshofen (D-Klasse). Sie war mit ihrem Einzelergebnis besser als viele Schützinnen und Schützen in den höheren Ligen. (her)

Falkenhorst Wortelstetten – Frohsinn Binswangen 993:1008

Wortelstetten: Florian Koller 144 Ringe, Stefanie Mayr 143, Alexander Östreicher 142, Maria Meßner 142, Anina Steinbach 141, Patrick Koller 141, Andreas Kotter 140. - Binswangen: Martin Schwarzbart 148 Ringe, Jürgen Rehm 145, Karola Hegele 145, Reinhard Wiedemann 144, Alexander Lachenmayr 143, Sarah Roth 142, Lisa Marie Gumpp 141.

Tell Lauterbach – Alpenrose Hausen 969:963

Lauterbach: Jasmina Rigel 142 Ringe, Stefanie Weiß 141, Michael Hell 140, Johannes Seefried 138, Florian Scherer 136, Francisca Miraldo dos Santos 136, Fabian Keis 136. - Hausen: Elmar Beutmiller 145 Ringe, Thomas Radinger 142, Peter Mayerföls 137, Franz Beutmiller 137, Jochen Filbrich 137, Beate Glenk 133, Benjamin Filbrich 132.

Gemütlichkeit Langenreichen – Hubertus Pfaffenhofen 971:956

Langenreichen: Michaela Rechner 144 Ringe, Stefan Hirn 142, Georg Deisenhofer 140, Franziska Wiedenmann 138, Markus Wiedenmann 136, Anna Lena Tenschert 136, Ulrich Stegmiller 135. - Pfaffenhofen: Rudolf Krach 142 Ringe, Martin Wenger 141, Jürgen Mayr 137, Johanna Mayerle 136, Lena Hirmer 134, Marcus Schenk 133, Anton Wenger 133.

Tell Westendorf – Eustachius Frauenstetten 983:978

Westendorf: Stefan Wech 146 Ringe, Marianne Herbeck 143, Monika Klügl 142, Josef Kastner 140, Bernhard Leichtle 139, Ralf Gudat 137, Natalie Hauke 136. - Frauenstetten: Bernhard Österle 145 Ringe, Andrea Aumiller 144, Josef Wenger 143, Ulrich Wenger 143, Tobias Haas 135, Maria Haas 134, Walter Schurer 134.

Jägerblut Prettelshofen – Tell Westendorf 965:960

Prettelshofen: Jessica Knöferl 143 Ringe, Maximilian Eggert 141, Elisabeth Sailer 140, Thea Thoma 140, Gerhard Eggert 136, Johannes Eggert 133, Richard Knöferl 132. - Westendorf: Stefan Wech 139 Ringe, Monika Klügl 139, Marianne Herbeck 138, Josef Kastner 137, Ralf Gudat 136, Leonie Blank 136, Lukas Dorfmüller 135.

Diana Zusamaltheim – Frohsinn Hohenreichen 968:942

Zusamaltheim: Armin Miller 141 Ringe, Michael Miller 140, Georg Josef Rauch 139, Johannes Rauch 138, Raphael Deisenhofer 137, Daniel Reuter 137, Michael Rauch 136. - Hohenreichen: Tobias Humbauer 139 Ringe, Julia Trauner 139, Tanja Kerner 136, Doris Hafner 134, Claudia Havel 134, Michael Humbauer 130, Bianca Meyer 130.

Edelweiß Meitingen – Tell Ehingen 973:962

Meitingen: Herwig Töltsch 145 Ringe, Dieter Töltsch 143, Julian Schenkenhofer 143, Martin Gaa 138, Ingeborg Spranger 136, Kathrin Töltsch 135, Martin Töltsch 133. - Ehingen: Armin Belli 143 Ringe, Peter Jokisch 142, Melanie Liepert 140, Georg Mordstein 136, Nadine Schuster 134, Theo Köbinger 134, Gerhard Schmid 133.

Gemütlichkeit Sontheim – Unter Uns Erlingen 951:951

Sontheim: Alina Balletshofer 143 Ringe, Hubert Balletshofer 136, Andreas Miller 136, Angelina Langenmaier 135, Markus Langenmaier 135, Robert Langenmaier 133, Martin Rauschmair 133. - Erlingen: Rainer Bartos 144 Ringe, Armin Dötterl 139, Robert Kurka 138, Felix Fischer 134, Reinhold Küchelbacher 133, Wolfgang Pötzl 133, Jürgen Weber 130.

Immergrün Wörleschwang - Ritter Kunz Rischgau 931:941

Wörleschwang: Thomas Hartmann 139 Ringe, Max Diesenbacher 138, Markus Hegele 135, Florian Rode 134, Albert Treu 131, Achim Gruber 127, Stefan Steppich 127. – Rischgau: Rivana Trost 141 Ringe, Caroline Miller 138, Nadine Eisenhofer 134, Christoph Wagner 134, Johann Wagner 133, Josef Baumann 131, Ingrid Kröss 130.

Bergschützen Kühlenthal – Gemütlichkeit Biberbach 862:946

Kühlenthal: Reinhard Müller 135 Ringe, Michael Wild 133, Andreas Meir 133, Anna Wenger 128, Niklas Meir 123, Leonhard Hagl 107, Marianne Kuchenbauer 103. - Biberbach: Thomas Schilberz 142 Ringe, Stephan Wiedemann 135, Ronny Leubner 135, Corinna Kraus 134, Natalie Peukert 134, Leonhard Hampp 134, Georg Meierfels 132.

Hallodri Laugna – Burgschützen Markt 934:896

Laugna: Annika Bartsch 139 Ringe, Manfred Egger 139, Christine Gebele 138, Roland Egger 138, Thomas Killisperger 131, Andreas Deisenhofer 125, Erwin Bartsch 124. - Markt: Petra Glink 135 Ringe, Johanna Glink 130, Wilhelm Jaumann 130, Josef Reiser 127, Gabi Dumler 126, Christian von Aprath 125, Andreas Schäffler 123.

Edelweiß Asbach – Gemütlichkeit Allmannshofen 915:943

Asbach: Gabriele Ludwig 145 Ringe, Matthias Bauer 132, Alexander Graber 131, Georg Graber 128, Franz Glenk 127, Hermine Reiner 126, Marianne Bauer 126. - Allmannshofen: Stefan Deininger 142 Ringe, Manuela Abt 136, Matthias Hammerl 136, Julia Berchtenbreiter 135, Daniel Hilble 133, Jürgen Abt 131, Lisa Negele 130.

Andreas Hofer Eppishofen – Wengen 958:876

Eppishofen: Jürgen Blank 139 Ringe, Andreas Hegele 138, Jürgen Thoma 138, Julia Spaderna 137, Helmut Wiedemann 135, Ulrich Heinle 136, Lisa-Marie Spaderna 135. - Wengen: Michael Rathgeber 132 Ringe, Thomas Hohenacker 132, Alexander Thoma 126, Manfred Thoma 125, Georg Thoma 124, Bernhard Krebs 123, Franz Hohenacker 114.

Frohsinn Wengen – Tell Roggden 861:926

Wengen: Thomas Hohenacker 127 Ringe, Michael Rathgeber 127, Georg Thoma 126, Franz Hohenacker 124, Alexander Thoma 121, Rita Kratzer 119, Manfred Thoma 117. - Roggden: Josef Mayr 137 Ringe, Daniel Klaiss 137, Sonja Mengele 135, Walter Kaim 131, Bettina Kaim 129, Stefan Gerstmayr 129, Frank Nitschke 128.

Tirol Riedsend – Blankenburg 894:902

Riedsend: Bernhard Mair 132 Ringe, Maximilian Thoma 129, Benedikt Edin 129, Dominik Müller 128, Michael Langenmair 127, Christian Thoma 127, Hannah Mair 122. - Blankenburg: Sandra Kirschenmann 131 Ringe, Sonja Hörmann 130, Florian Kratzer 129, Xaver Kratzer 129, Maria Kirschenmann 129, Hans Eß 128, Christine Eß 126.

Themen folgen