21.11.2020

Viele Spiele und Nominierungen

Welche Bezirksliga-Kicker oft in der Top-Elf des Tages standen

Einen Monat ist es bereits her, als in der Fußball-Bezirksliga Nord die letzten Spiele ausgetragen wurden. Dabei unterlag im Lokalderby der TSV Wertingen dem Tabellenzweiten TSV Meitingen mit 1:3. Seitdem befinden sich die Mannschaften wegen der Corona-Pandemie in einer vorgezogenen Winterpause.

Wer nicht nur auf die Tabelle schaut, sondern sich ein wenig mit der Spielerstatistik beschäftigt, dem fällt auf, dass zwei Akteure des TSV Meitingen mit je 25 Einsätzen die Rangliste anführen. Torjäger Denis Buja und Spielmacher Mateo Duvnjak standen bisher bei allen Begegnungen ihrer Mannschaft auf dem Platz. Auf Rang sieben folgt Christoph Prestel vom TSV Wertingen. Nur eines von insgesamt 25 Spielen seines Teams hat Prestel bisher versäumt. Vom dritten Verein aus der Region, dem SC Altenmünster, taucht derjenige Spieler mit den meisten Einsätzen erst auf Rang 46 auf: Manfred Glenk war insgesamt 22 Mal dabei. Mehr Spiele haben die Kicker aus dem oberen Zusamtal coronabedingt bisher auch nicht bestritten. Gegenüber dem TSV Meitingen und dem TSV Wertingen sind die Altenmünsterer, die auf Rang zehn in der Tabelle stehen, mit drei Begegnungen im Rückstand.

Solange in der Beletage des schwäbischen Fußballs gekickt wurde, konnten User auf „FuPa“, dem Online-Portal unserer Zeitung, nach jedem Spieltag eine Mannschaft der Woche wählen. Unter den Top-20-Spielern befinden sich mit Florian Heiß, Denis Buja (je 6 Berufungen), und Matthias Schuster (4) gleich drei Akteure des TSV Meitingen. Auf je fünf Berufungen brachten es Angreifer Valentin Jaumann vom TSV Wertingen und Spielertrainer Peter Ferme vom SC Altenmünster. Christoph Prestel taucht mit vier Nominierungen auf Platz 13 der Rangliste auf. Angeführt wird diese von Dominik Müller (BC Adelzhausen und Patrick Merkle (SC Bubesheim). Beide standen je zehnmal in der Top-Elf des Tages. Heiß und Buja belegen gemeinsam mit Maximilian Ettner (BC Adelshausen) in dieser Statistik Rang drei, Jaumann und Ferme folgen mit fünf weiteren Akteuren gemeinsam auf Rang sechs. Meitingens Matthias Schuster mit seinen vier Berufungen ist auf Platz 13 zu finden. (her)

